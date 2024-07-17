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兩檔沙國ETF在中國掛牌上市暴紅 首日交易額衝逾6.6億美元

記者謝守真／綜合報導

兩檔沙烏地阿拉伯ETF16日分別在上交所和深交所掛牌上市，場內交易異常熱鬧。兩檔ETF開盤即大漲，其中，南方沙國ETF在下午開盤後更直衝漲停。當日收盤，南方沙國ETF、華泰柏瑞沙國ETF均漲停，成交金額分別為人民幣28.3億元（約3.8億美元）、20.5億元（約2.8億美元），溢價率分別為6.1%、6.3%。

財聯社指出，兩檔沙國ETF在上市首日就雙雙漲停，溢價均超過6%。華泰柏瑞16日下午於盤中，緊急發布沙國ETF溢價風險提醒公告稱，作為交易型開放式基金，投資人可在二級市場交易，也可申購、贖回本基金。建議投資人不要盲目投資，可能會遭受重大損失。

界面新聞提到，所謂溢價即是ETF場內現價高於IOPV（二級市場盤中價格）。當ETF的現價和IOPV不同，即出現價差之時就有套利空間。而IOPV是交易時間內一份ETF全部持股的即時市值，每隔15秒由交易所或其他機構、通常是指數公司計算刷新，作為投資者買賣或申贖基金的參考。

具體來看，溢價在某種程度上表現投資者對首批直接投資中東市場產品的興趣，且中沙在資本市場互動頻繁，近期沙國公共投資基金（PIF）總裁魯梅延分別到訪中國證監會、上交所等地，探討雙邊合作事宜。

彭博研究院分析師冼素君稱，早在去年沙國最大ETF發行商Albilad資本資產管理就與金瑞基金簽署備忘錄，指希望追蹤中國資產。據悉，金瑞基金是首家在美國發行與MSCI掛鉤的中國A股ETF公司，2017年被中金公司收購。

在投資價值上，投資標的稀缺性也成為沙國ETF受關注的原因之一。華泰柏瑞基金認為，沙國ETF的上市不僅為中國境內投資者開闢一條便利的指數化跨境投資管道，同時，也有助於推動兩地金融合作，促進全球資產配置的多元化。

此前，南方、華泰柏瑞旗下兩檔沙國ETF在發行階段就已有不錯成績，合計募集人民幣12.6億元（約1.7億美元），是7月新基募集規模最高的兩檔權益類基金。

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