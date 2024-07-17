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華為新一代三折手機來了 螢幕尺寸達10吋 售價上看2755美元

記者林宸誼／綜合報導
華為三摺手機渲染圖。（取自微博）
華為三摺手機渲染圖。（取自微博）

華為消費者業務CEO余承東首次對外透露華為新一代三折手機的規劃。他自豪的表示，這款產品是業界普遍認為難以實現的，但華為經過五年的研發，終於即將推出。

中國科技網站「站長之家」報導，余承東是與電商主播董宇輝共同主持一場直播活動期間，討論華為手機和研發相關話題時介紹，這款三折手機採用創新的內外折方案，配備雙鉸鏈設計，預計螢幕尺寸將達到約10吋。

余承東指出，這種全新的設計不僅將徹底改變手機的使用方式，還將拓寬手機的使用場景，甚至在完全展開後能媲美平板，滿足一些基本的辦公需求，如文字和表格處理。

業界最新消息傳出，華為這款三折手機將在9月發表，屆時將與蘋果的iPhone16系列形成激烈的市場競爭。儘管預計華為三折手機的售價將非常高昂，甚至起售價可能接近人民幣2萬元（約2755美元），遠超過iPhone的售價，但更多地體現華為在中國國產頂級技術和創新上的展示。

財聯社報導，由於傳統智慧手機領域缺乏創新、銷售持續低迷，不斷帶來新氣象的折疊機已成智慧手機賽道唯一保持高增長的細分賽道。根據調研機構Counterpoint Research發佈的資料，今年第1季，中國折疊手機出貨量年增48%。

不過，儘管出貨量增速相對明顯，但折疊機的基數很低，整體市場規模仍小。相較於傳統智慧手機整體動輒10億支的銷售量，集邦諮詢預估，2024年折疊手機出貨量約1,780萬支，占智慧手機市場僅約1.5%，由於高維修率、高售價的問題待解決，預計至2028年占比才有機會達到4.8%。

中國半導體顯示產業諮詢顧問公司CINNO Research資深分析師劉雨實認為，目前折疊機市場發展的難點在於技術瓶頸的突破、成本的有效控制、軟體生態的完善以及消費者認知的提升。一旦這些難點得到解決，折疊機市場有望進入快速成長期，實現真正的市場爆發。

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