我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

精品業面臨「奢侈恥辱」 CNBC：中國經濟低迷、富人不敢炫富

台積7/17法說 大摩推演三情境 估股價再漲3％

記者崔馨方／台北報導

台積電18日將舉行法說會，全球高度關注。摩根士丹利證券（大摩）在台積電法說前，釋出最新報告預測「三大情境」，其中情境二預估台積電全年營收年增25%、晶圓漲價仍在協商中，發生機率達50％最高，預估股價可再漲1％。

大摩對台積電看法受到外界重視，該公司趕在台積電法說會前夕發表三大情境報告。大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，情境一：發生機率20%。估計台積電第3季營收季增11%至15%、毛利率53%，全年營收年增26%至29%，晶圓價格上漲。在此情境下，台積電展現營收與獲利的強勁增長，確認AI晶片需求優於預期，並預示供給短缺，台積電股價將再上漲3%。

情境二：發生機率50%。估計第3季營收季增10%、毛利率52%，全年營收年增25%，晶圓價格仍在協商中。在此情況下，台積電保持穩定的成長與利潤率，預期將激勵股價上漲1%。

情境三：發生機率30%。預估第3季營收季增5%至9%、毛利率51%，全年營收年增21％至24%，晶圓價格上漲面臨挑戰。而台積電因將面臨成長緩慢與利潤壓力，估計股價將因此下跌5%。

詹家鴻表示，「情境二」是目前的基本預期，且在三種情境中發生機率最高。他解釋，主因在於，預計AI半導體的需求會持續增長，且台積電的定價能力可能將維持至2025年。

在第2季財報預測上，大摩認為，第2季美元營收可望優於預期，根據內部數據預估，台積電將更新2024年全年營收指引（以美元計算），估約年增25%。

另外，AI半導體需求的持續性及台積電晶圓價格的走勢，將是兩大關鍵焦點。詹家鴻表示，未來任何與其相關評論，都可能成為台積電和全球AI半導體供應鏈的重要催化劑。

詹家鴻補充，台積電前景充滿機遇及挑戰。在上行風險方面，台積電可能向大客戶收取更高的代工費用，使其毛利率長期維持在53%以上。

其次，AI半導體需求可能顯著增長，而台積電在先進製程代工市場中保持高市占率。

此外，英特爾（Intel）可能在2025-2026年間增加CPU外包訂單，進一步推升台積電的業績表現。

在下行風險上，第一，庫存調整可能持續到2024年下半年，將影響台積電的短期業績；其次，先進製程技術的需求可能減弱、海外晶圓廠成本的上升，也可能對台積電的利潤率產生不利的影響。

台積電 AI 利率

上一則

華為新一代三折手機來了 螢幕尺寸達10吋 售價上看2755美元

下一則

愛迪達二度調高全年獲利預估 經典鞋款銷售強勁

延伸閱讀

川普受訪質疑美國是否應保衛台灣 台積電ADR盤後應聲跌

川普受訪質疑美國是否應保衛台灣 台積電ADR盤後應聲跌
NVIDIA股價反攻指日可待？這波仰賴台積電、艾司摩爾點火

NVIDIA股價反攻指日可待？這波仰賴台積電、艾司摩爾點火
台積電4奈米晶片 輝達大追單

台積電4奈米晶片 輝達大追單
大小摩：台積將上調財測 帶動股價

大小摩：台積將上調財測 帶動股價

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社

昔「特斯拉殺手」破產後還在燒錢 創辦人薪資砍到1元

2024-07-10 14:56
背靠華為的賽力斯集團終於賺錢了。圖為華為問界M5汽車。(新華社)

背靠華為 賽力斯汽車終於賺錢了

2024-07-09 13:42

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」