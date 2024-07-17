台積7/17法說 大摩推演三情境 估股價再漲3％

台積電 18日將舉行法說會，全球高度關注。摩根士丹利證券（大摩）在台積電法說前，釋出最新報告預測「三大情境」，其中情境二預估台積電全年營收年增25%、晶圓漲價仍在協商中，發生機率達50％最高，預估股價可再漲1％。

大摩對台積電看法受到外界重視，該公司趕在台積電法說會前夕發表三大情境報告。大摩半導體產業分析師詹家鴻分析，情境一：發生機率20%。估計台積電第3季營收季增11%至15%、毛利率 53%，全年營收年增26%至29%，晶圓價格上漲。在此情境下，台積電展現營收與獲利的強勁增長，確認AI 晶片需求優於預期，並預示供給短缺，台積電股價將再上漲3%。

情境二：發生機率50%。估計第3季營收季增10%、毛利率52%，全年營收年增25%，晶圓價格仍在協商中。在此情況下，台積電保持穩定的成長與利潤率，預期將激勵股價上漲1%。

情境三：發生機率30%。預估第3季營收季增5%至9%、毛利率51%，全年營收年增21％至24%，晶圓價格上漲面臨挑戰。而台積電因將面臨成長緩慢與利潤壓力，估計股價將因此下跌5%。

詹家鴻表示，「情境二」是目前的基本預期，且在三種情境中發生機率最高。他解釋，主因在於，預計AI半導體的需求會持續增長，且台積電的定價能力可能將維持至2025年。

在第2季財報預測上，大摩認為，第2季美元營收可望優於預期，根據內部數據預估，台積電將更新2024年全年營收指引（以美元計算），估約年增25%。

另外，AI半導體需求的持續性及台積電晶圓價格的走勢，將是兩大關鍵焦點。詹家鴻表示，未來任何與其相關評論，都可能成為台積電和全球AI半導體供應鏈的重要催化劑。

詹家鴻補充，台積電前景充滿機遇及挑戰。在上行風險方面，台積電可能向大客戶收取更高的代工費用，使其毛利率長期維持在53%以上。

其次，AI半導體需求可能顯著增長，而台積電在先進製程代工市場中保持高市占率。

此外，英特爾（Intel）可能在2025-2026年間增加CPU外包訂單，進一步推升台積電的業績表現。

在下行風險上，第一，庫存調整可能持續到2024年下半年，將影響台積電的短期業績；其次，先進製程技術的需求可能減弱、海外晶圓廠成本的上升，也可能對台積電的利潤率產生不利的影響。