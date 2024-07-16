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瑞銀喊「超級8」 黑馬鴻海、騰訊、聯想也入榜

記者林宸誼／即時報導
瑞銀喊「超級8」，黑馬鴻海騰訊聯想也入榜。(聯合報系資料庫)
瑞銀喊「超級8」，黑馬鴻海騰訊聯想也入榜。(聯合報系資料庫)

忘掉「美股7巨頭」，瑞銀（UBS）喊出「超級8」黑馬名單。瑞銀指出，Super 8將憑藉強勁的盈利增長前景，和具吸引力的估值，縮小與7巨頭的業績差距，且在未來12個月內跑贏亞洲其他地區，並特別點名鴻海、騰訊與聯想3黑馬，是「超級8」最具投資潛力的成員。

CNBC報導，所謂的「美股7巨頭」（Magnificent 7）是去年的熱門股票，投資者紛紛湧入Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta Platforms、Microsoft、輝達和特斯拉。

但對於那些尋求替代品的人來說，瑞銀更新了亞洲「信念最高、最具投資價值」的科技股名單，並祭出最具潛力的「超級8」成員，成員包括鴻海、台積電、ASMPT（前身ASM太平洋）、印孚瑟斯（Infosys）、聯想、三星電子、騰訊和東京威力科創（Tokyo Electro）。

自從今年2月推出以來，瑞銀的亞洲「超級8」指數已上漲8.3%，超過基準摩根士丹利資本國際亞太指數（MSCI Asia Pacific Index）6.7%的回報率。瑞銀分析師在11日的研究報告中指出，這些被稱為「Super 8」的股票，預計將縮小與Magnificent 7的業績差距，並在未來12個月內跑贏亞洲其他地區。

瑞銀進一步提到，「超級8」與全球科技同行相比，憑藉強勁的盈利增長前景和有吸引力的估值，這些高品質的重量級公司為美國「美股7巨頭」提供了有吸引力的替代品。

而在Super 8成員中，瑞銀特別點名鴻海、騰訊與聯想3黑馬，在鴻海部分，分析師指出，因為它可以從人工智慧曝光中受益，特別是透過人工智慧伺服器和智慧手機組裝業務，預計今年人工智慧伺服器市佔將年增4成以上。

此外，作為蘋果的主要組裝商，鴻海完全可以從iPhone 16發佈的需求推動中受益。

大陸科技巨頭騰訊是瑞銀名單上的最新成員之一，分析師指出，騰訊是瑞銀在大陸網路領域的首選，預計將受益於大陸遊戲收入增長的好轉，新遊戲發布的表現可能好於預期，及常青遊戲的貨幣化能力增強，加上進一步更新人工智慧功能集成，特別是在微信上應該會加快人工智慧貨幣化，並為增長勢頭提供更多支持。

至於聯想也是剛進入Super 8名單的公司，瑞銀認為，預計AI對計算能力的更高要求，和新的AI功能，將支持對聯想終端設備的需求。分析師預計，人工智慧個人電腦和Microsoft的Copilot的推出，將從今年下半年開始提振對聯想人工智慧系統的需求。

人工智慧 鴻海 投資

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