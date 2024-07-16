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中支持國債造市 賣出24.9億人幣

記者黃雅慧／綜合報導

中國財政部15日公告，為支持國債造市，提高國債二級市場流動性，健全反映市場供需關係的國債收益率曲線，決定開展國債造市支持操作。15日立即賣出兩筆國債合計24.9億元（人民幣，下同，約3.4億美元），導致債券價格走跌，債券利率走高。

受到該消息影響，中國國債現券收益率下行幅度收窄，10年期國債240004收益率上行至2.26%上方，30年期國債230023收益率上行至2.4650%。此次操作金額分別為12.7億元和12.2億元，期限均為十年，操作方向均為隨賣。

財政部、人民銀行在2016年9月發布「國債造市支持操作規則」。此前據中國官方表示，國債造市支持機制是指財政部在中國全國銀行間債券市場運用隨買、隨賣等工具，支持銀行間債券市場造市商對新近發行的關鍵期限國債造市的市場行為。

具體而言，當某檔關鍵期限國債在國債二級市場上乏人問津，呈現明顯供過於求現象時，中國財政部從造市商手中予以買回，即隨買操作；某檔關鍵期限國債在國債二級市場出現明顯供小於求現象時，財政部向造市商賣出適量國債以供流通，即隨賣操作。今年以來，財政部每月開展國債造市支持操作，操作方向均為隨賣。

興業研究報告稱，造市商出現部分國債頭寸短缺時，可以較為便利地從財政部以市場價格獲得相應債券頭寸，滿足當下造市需要。「隨買隨賣」政策進一步保護造市商利益，提升造市商的造市動力，能提升國債現券市場交易流動性。

國債 財政部 債券

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