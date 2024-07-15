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中Q2 GDP低於預估...高盛、小摩下修全年預測 專家聚焦「三中全會」

編譯任中原／綜合外電
中共「三中全會」在即，最新公布的上季GDP年增率僅4.7%，低於預估的5.1%，觀察家密切關注「三中全會」將推出哪些刺激經濟措施。 （歐新社）
中共「三中全會」在即，最新公布的上季GDP年增率僅4.7%，低於預估的5.1%，觀察家密切關注「三中全會」將推出哪些刺激經濟措施。 （歐新社）

中國第2季國內生產毛額（GDP）年增率為4.7%，低於預估的5.1%，也低於第1季時的5.3%。觀察家密切關注本周中共「三中全會」將推出哪些刺激經濟措施，尤其是房市方面。

15日公布的數據顯示，6月工業生產比去年同期增加5.3%，優於預估；零售銷售僅增加2%，遠低於預估；固定資產投資上半年增加3.9%。6月出口額增加8.6%，進口則減少2.3%。消費者物價指數（CPI）比去年同期僅上升0.2%。6月新屋價格比去年同期下跌4.5%，是九年來最大跌幅；上半年新屋開工及房地產投資分別減少23.7%及10.1%。

經濟學者表示，最近的經濟數據仍顯示生產面比需求面強勁；國內需求疲軟，抵消了出口復甦的力道。

牛津經濟學公司首席中國經濟學者盧姿蕙表示，信貸、零售銷售、投資及通膨數據「都凸顯出需求面降溫」，但中國「經濟表現持續分歧」，意味著下半年政府不會推出重大的刺激措施。

康乃爾大學教授、中國經濟專家表示，最新數據將「使要求政府採取刺激措施的聲浪升高，例如對家庭提供財務支持，以及更廣泛的改革，以促使民間企業的營運環境更為有利」。他指出，「依賴出口來帶動成長，將會導致中國與主要貿易夥伴之間的緊張關係升高」。

摩根大通（J.P. Morgan，小摩）在數據出爐後表示，中國上季GDP報告和6月的經濟活動數據顯示，中國的經濟活動仍然 「脆弱、不穩定且不均衡」，因而將中國2024年的GDP增長預期下調至4.7%，而先前的預期為5.2%。

高盛也下修中國今年GDP成長預估，從先前預測的5%下修至4.9%，「為了因應內需的疲軟，預期當局在今年剩餘時間內有必要採取更多寬鬆政策，尤其是在財政和住房方面」。

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