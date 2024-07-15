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義汽車品牌 擬將使用權轉讓中企

記者黃國樑／綜合報導

義大利24小時太陽報報導，為鼓勵中國汽車企業在義大利投資設廠，義大利政府正考慮透過法律手段「接管」歐洲汽車巨頭斯泰蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下已停產的汽車品牌，再將其使用權「轉讓」給中企。

報導稱，義大利政府考慮「轉讓」的品牌包括Innocenti和Autobianchi。兩者皆於90年代停產，前者曾因生產義大利版英國Mini車款聞名，後者則曾生產A112和Y10等高級城市車款。這兩個品牌目前仍歸斯泰蘭蒂斯集團所有，義大利工業部長已在國家專利和品牌辦公室為這兩個品牌註冊了與斯泰蘭蒂斯集團現行圖案不同的新商標。

義大利政府去年12月通過一項新法律，允許政府「接管」至少停用了五年的品牌。據規定，這些品牌一旦由政府控制，就可轉讓給「打算在義大利投資或將位於國外的生產活動轉移到義大利的公司，包括外國公司」。

但目前，該法律草案仍在接受審計法院的審查，報告也提到，這項計畫的可行性仍有待確認。斯泰蘭蒂斯集團則告訴路透，已經看到了媒體報導，但未從政府方面收到任何相關消息。

在過去幾個月間，義大利政府與斯泰蘭提斯集團矛盾不斷。斯泰蘭蒂斯去年在義大利的年產能不到80萬輛，政府則希望把這一數字提升到130萬輛，但出於成本等考慮，該集團正考慮將開發中的小型電動車的生產轉移至他國，引發政府不滿。

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