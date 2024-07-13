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帝亞吉歐4度蟬聯亞洲最佳企業雇主 首度獲雇主關懷獎

記者 高婉珮 ／即時報導
帝亞吉歐連續四年蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，更首度榮獲「雇主關懷獎」。（帝亞吉歐提供）
帝亞吉歐連續四年蟬聯HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」，更首度榮獲「雇主關懷獎」。（帝亞吉歐提供）

全球酒精性飲料領導公司帝亞吉歐（DIAGEO），連續4年獲得亞洲代表性人力資源雜誌《HR Asia》頒發「亞洲最佳企業雇主獎」，今年更首度榮獲「雇主關懷獎（Most Caring Company Awards）」雙重肯定。

「獲得《HR Asia》獎項是對帝亞吉歐在人才永續發展努力的肯定。『2024亞洲最佳企業雇主獎』鞏固了我們在產業的領導地位，同時也激勵著我們在未來繼續追求卓越。」帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎表示：「我們將持續打造多元、平等和包容的職場環境，透過創新思維及策略，持續投注資源培育產業人才永續發展。」

帝亞吉歐做為全球酒精性飲料領導公司，在永續經營的核心價值下，將員工福祉擺在第一位，提供員工在各方面的支持。帝亞吉歐實施「祝您好孕，一生幸福！帝亞吉歐友善孕育措施」以鼓勵生育，提供同仁最多26週全薪產假，亦提供育兒津貼、托育中心優惠等福利，也鼓勵員工追求工作與生活的平衡，進一步提供每年7天的彈性休假安排，讓員工可更靈活地安排個人時間。

此外，員工在補班日無需補班，在農曆新年及12月31日提供提前下班計劃，讓員工提前享受節日氣氛並與親友團聚，同時也享全薪待遇；每年更提供健康生活基金，提供運動及健康課程的補助；自2023年12月起，每月舉辦Happy Hour活動，鼓勵員工邀請親友了解工作環境並共享歡樂時光；帝亞吉歐亦定期舉辦國內外員工會議，不僅讓員工了解公司的豐富成果和未來目標，還能開闊視野、增強團隊合作。

帝亞吉歐台灣人力資源總監林瑋志表示：「帝亞吉歐對於人才培育、打造員工嚮往的企業文化始終不遺餘力。很開心今年獲得《HR Asia》「雇主關懷獎」此一殊榮。我們會持續將同理心與員工福祉放入我們的企業文化DNA之中，也將持續努力、邁步向前，營造一個充滿支持與關懷的工作職場。」

帝亞吉歐台灣人力資源總監林瑋志表示，帝亞吉歐將持續努力營造一個充滿支持與關懷的工...
帝亞吉歐台灣人力資源總監林瑋志表示，帝亞吉歐將持續努力營造一個充滿支持與關懷的工作職場。（帝亞吉歐提供）
台灣帝亞吉歐提供卓越的福利政策，將員工福祉擺在第一位。（帝亞吉歐提供）
台灣帝亞吉歐提供卓越的福利政策，將員工福祉擺在第一位。（帝亞吉歐提供）

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