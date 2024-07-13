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小米獲獨立造車資質「北京小米」將成絕版

記者林宸誼／綜合報導
小米SU7的尾標已由「北京小米」更改為「小米」。（取材自中國工信部官網）
小米SU7的尾標已由「北京小米」更改為「小米」。（取材自中國工信部官網）

小米汽車取得獨立造車資質。中國工信部官網12日披露的第385批「道路機動車輛生產企業及產品公告」新產品公示中，赫然出現四款「小米牌」純電動轎車，企業名稱為「小米汽車科技有限公司」。

第一財經日報報導，此外在工信部的企業申報車型公示詳情中，小米汽車重新申報了小米SU7的信息，申報企業名稱已改為小米汽車科技有限公司。新車申報圖顯示，小米SU7的尾標已由「北京小米」更改為「小米」。

先前尚未拿到生產資質的小米，借用了北京汽車集團越野車有限公司的生產資質。去年11月15日，小米汽車申報首款車型小米SU7，當時該車型申報企業名稱為北京汽車集團越野車有限公司。

不過儘管使用了北汽越野的生產資質，但小米汽車仍在自建的工廠進行生產。

從獲取資質的路徑來看，小米和蔚來較為相似，兩者均採用先代工再獲取獨立生產資質的模式。去年12月4日，安徽蔚來汽車科技，出現在工信部的車輛生產企業信用信息管理系統中，隨後蔚來對旗下產品進行了重新申報，尾標均由「江淮蔚來」變更為「蔚來」。

不同的是，蔚來從2018年正式交付產品開始，直至2023年末才拿到生產資質，而小米汽車於今年3月28日正式推出產品並開啟交付，時間間隔不到半年。此外，與其他造車新勢力相比，小米汽車獲得生產資質的速度堪稱「光速」。

小米

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