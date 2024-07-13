華為攜手江淮 攻超豪華電動車

華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場，華為傲界即將登場，鎖定勞斯萊斯汽車。（路透）

華為 攜手江淮汽車進軍超豪華電動車 市場。安徽江淮汽車集團董事長項興初12日表示，江淮與華為合作的車型定位中國品牌（人民幣）百萬級高階豪華智慧電動汽車，首款車型已經進入軟硬體驗證階段，將填補中國超豪華智慧電動車的空白。

目前，華為鴻蒙智行（華為的智慧汽車技術生態聯盟）已經有「三界」，分別是問界、智界、享界，由華為聯合賽力斯、奇瑞、北汽共同打造，華為和江淮汽車合作的傲界很有可能是「第四界」。「界」系列屬於華為智選車模式下打造的產品品牌。

快科技報導，項興初在2024中國汽車論壇指出，首款與華為共同合作的車型已經進入軟硬體驗證階段，計畫今年底下線，明年上半年上市。他還透露，江淮智慧工廠的建設基本完成，規畫年產20萬輛，未來將支持更多江淮與華為合作車型的生產。

IT之家報導，華為常務董事、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東先前曾表示，華為與江淮合作的智選車名稱還未確定，定位是要做（人民幣）百萬級，對標遠遠超越德國 超豪華汽車品牌邁巴赫、英國豪華汽車勞斯萊斯Phantom這個檔次。

雙方合作車型的產品開發由江淮汽車總體負責，同時江淮汽車負責打造生產基地實現合作車型的交付。

雷科技報導，江淮在智選車專案上，比其他合作車企展現出了更大的雄心。目前中國國內高階汽車市場，無論是新能源車還是燃油車，在人民幣80萬元（約11萬美元）售價區間的大部分車型都來自於國外品牌，尤其是在豪華純電汽車領域，基本是保時捷、路特斯等品牌的天下。

而做商用車起家的江淮，先前除了與蔚來合作代工外，20多年的乘用車探索之路並未掀起太多波瀾。但江淮這次直接向人民幣百萬級發起挑戰，不得不佩服江淮汽車衝勁。