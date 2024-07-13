我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想吃美食嗎 灣區五大餐廳入選米其林指南

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

華為攜手江淮 攻超豪華電動車

記者林宸誼／綜合報導
華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場，華為傲界即將登場，鎖定勞斯萊斯汽車。（路透）
華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場，華為傲界即將登場，鎖定勞斯萊斯汽車。（路透）

華為攜手江淮汽車進軍超豪華電動車市場。安徽江淮汽車集團董事長項興初12日表示，江淮與華為合作的車型定位中國品牌（人民幣）百萬級高階豪華智慧電動汽車，首款車型已經進入軟硬體驗證階段，將填補中國超豪華智慧電動車的空白。

目前，華為鴻蒙智行（華為的智慧汽車技術生態聯盟）已經有「三界」，分別是問界、智界、享界，由華為聯合賽力斯、奇瑞、北汽共同打造，華為和江淮汽車合作的傲界很有可能是「第四界」。「界」系列屬於華為智選車模式下打造的產品品牌。

快科技報導，項興初在2024中國汽車論壇指出，首款與華為共同合作的車型已經進入軟硬體驗證階段，計畫今年底下線，明年上半年上市。他還透露，江淮智慧工廠的建設基本完成，規畫年產20萬輛，未來將支持更多江淮與華為合作車型的生產。

IT之家報導，華為常務董事、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東先前曾表示，華為與江淮合作的智選車名稱還未確定，定位是要做（人民幣）百萬級，對標遠遠超越德國超豪華汽車品牌邁巴赫、英國豪華汽車勞斯萊斯Phantom這個檔次。

雙方合作車型的產品開發由江淮汽車總體負責，同時江淮汽車負責打造生產基地實現合作車型的交付。

雷科技報導，江淮在智選車專案上，比其他合作車企展現出了更大的雄心。目前中國國內高階汽車市場，無論是新能源車還是燃油車，在人民幣80萬元（約11萬美元）售價區間的大部分車型都來自於國外品牌，尤其是在豪華純電汽車領域，基本是保時捷、路特斯等品牌的天下。

而做商用車起家的江淮，先前除了與蔚來合作代工外，20多年的乘用車探索之路並未掀起太多波瀾。但江淮這次直接向人民幣百萬級發起挑戰，不得不佩服江淮汽車衝勁。

華為 電動車 德國

上一則

和碩董座童子賢：台灣產業已變偏食小孩

延伸閱讀

德將兩階段移除華為、中興5G設備 中怒斥「政治歧視」

德將兩階段移除華為、中興5G設備 中怒斥「政治歧視」
現代IONIQ 5 N電動車 派克峰國際攀登賽創紀錄

現代IONIQ 5 N電動車 派克峰國際攀登賽創紀錄
德將移除華為中興5G組件 中駐德使館：赤裸裸的政治歧視

德將移除華為中興5G組件 中駐德使館：赤裸裸的政治歧視
華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

華為搶進ERP市場拿到2000萬大單 第一個客戶是央企

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
以色列對哈瑪斯攻勢仍未停歇。（路透）

亞洲航運股為什麼又重挫？

2024-07-08 05:14
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷