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大小摩：台積將上調財測 帶動股價

編譯季晶晶、黃淑玲、記者鐘惠玲／綜合報導
大摩、小摩等機構分析師認為，台積法說會可望上調全年財測，帶動股價更上層樓。（路透）
大摩、小摩等機構分析師認為，台積法說會可望上調全年財測，帶動股價更上層樓。（路透）

美國9月降息預期轉濃，引發美、台股市的資金都從大型科技股轉往中小型股輪動，台積電股價、ADR也大幅震盪，但摩根大通（小摩）和摩根史坦利（大摩）等機構分析師認為，台積電下周舉行第二季法說會時，可望因為上季獲利強勁，上調全年財測，帶動股價更上層樓。

彭博資訊報導，台積電本周公布，第二季合併營收年增40%到6735.1億元（新台幣，下同，約207億美元），增幅超越分析師平均預期的36%。台積電先前預估全年營收將成長20%左右，現在市場愈來愈認為，這個預測太過謹慎。

台積電股價12日重挫40元，收在1040元，跌幅3.7%，總市值滑落至26.97兆元，單日蒸發1.03兆元。近期外資對台積電狂倒貨，已連六賣，累計賣超逾6萬張。不過，台積電ADR 12日早盤止跌回升，一度上漲2％。

小摩和大摩分析師都預計，台積電將在18日的法說會提高全年營收指引，有望催動股價上漲。台積電第二季淨利預料將成長29%，投資人將尋找晶片市場復甦和AI需求走勢的進一步線索，另一看點將是台積電協商的漲價幅度。

分析師看好台積電利潤率改善，能進一步推升其估值。瑞穗證券亞洲公司分析師王凱文（Kevin Wang，音譯）認為，「利潤率提高可能推動獲利成長25%，甚至30%，因此估值也可能擴大到至少25倍」。今年初時，台積電以明年獲利預測計算的本益比為13倍，半年後跳增至21倍。

小摩的哈里哈蘭等分析師估計，台積電最先進晶片的價格可能針對不同客戶調漲3%到6%，「若（針對）營收超過50%（的客戶）調漲中間個位數百分比，將為2025年毛利率成長貢獻超過100個基點」。

儘管美股類股輪動，資金從科技股轉向小型股，但電影「大賣空」原型人物艾斯曼（Steve Eisman）認為，大型科技股依然大有可為，仍是投資人的必備標的。隨著消費者透過電子裝置接觸到更多AI服務，將掀起史上最大的換機潮，美國大型科技股的強勁行情將能持續數年。

台積電 投資 晶片

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