「追求低價比不過拼多多」 淘寶弱化絕對低價策略

淘寶將弱化絕對低價戰略。(美聯社)

阿里巴巴旗下業務集團「淘天集團」在618電商 大促銷結束後，於6月底召開一場商家閉門會，第一線業務管理階層到場參與，會上明確幾項變化，將於下半年正式實施。其中一個核心變化是淘寶弱化絕對低價戰略，自去年起搜索權重按照「五星價格力」分配的體系被弱化，改回按商品交易總額（GMV）分配。一位淘寶內部人士表示，「未來不會一味把五星價格力這套邏輯強推給所有商家了，只是讓適合的且有意願的商家來參與。

據36氪報導，今年年初，淘天集團執行長吳泳銘已在內部明確要以GMV為第一指標、回歸貨架電商。今年上半年，許多項目的五星價格力已逐一取消。五星價格力是淘寶自創的價格力評估體系，根據單品在淘寶內外同款商品的價格情況，給出1到5的星級，以此判斷單品在整個市場的價格是否具有價格優勢。在這種體系下，商品價格越低，流量會越高。

36氪報導指出，2023年初淘天前執行長戴珊提出價格力戰略時，淘天集團內部就有不少反對聲音，認為此舉會導致淘天失去原有優勢。一位淘寶員工稱，「用戶肯定是圖便宜，這是無疑是很穩定的需求，但追求絕對的低價是沒有辦法和拼多多 比的，無非是給商家增加壓力。」

不止賣家，連部分買家也無法適應，在淘寶採用五星價格力為低價商品引流後，習慣消費品牌的買家在搜索品牌產品時，會優先看到價格更有優勢的品牌工廠店和代購店，但這類店鋪的商品品質很難保證，甚至會出現仿冒品，導致買家覺得淘天的假店變多，極大影響購物體驗。