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新iPhone手機出貨看增 帶旺台鏈

編譯黃淑玲、記者吳凱中／綜合報導

蘋果最快9月發表iPhone 16系列新機，彭博資訊報導，蘋果期盼藉由AI功能刺激市場對新機的需求，並訂下積極的銷售目標，預計下半年新機出貨量至少9000萬支起跳，比上一代iPhone 15系列成長約10%。法人看好，蘋果新機出貨看增，台積電、鴻海、大立光、和碩等供應鏈都將受惠。

彭博資訊分析師認為，過去兩年智慧手機銷售疲弱，蘋果對iPhone 16系列新機出貨的樂觀預測，是個大利多。蘋果股價10日收盤上漲1.88%報232.98美元，再創新高。

蘋果去年下半年處境艱辛，尤其是在中國市場，華為Mate 60 Pro憑藉陸製7奈米先進製程處理器，贏得當地消費者支持，華爾街分析師已預期今年下半年的iPhone營收將下滑。不過，今年4月起，蘋果在中國的iPhone銷售已因折扣促銷而強力反彈。

因應AI大浪潮，蘋果在今年的全球開發者大會（WWDC）揭露AI策略，推出「Apple Intelligence」，主打更聰明的Siri、更個人化的功能及安全隱私，並宣布與OpenAI結盟，透過ChatGPT提供多元AI服務，在搭載A17 Pro或M系列晶片的iPhone與Mac系列產品更新至最新iOS系統後，即能使用AI服務。

iPhone 15系列去年下半年出貨量約8100萬支。一般預料，今年推出的iPhone 16系列新機將擴大導入AI功能。

彭博資訊引述知情人士說法指出，蘋果已更有信心認為，iPhone 16增添Apple Intelligence部分功能後，將有助提振需求，並已告知供應商和合作夥伴，下半年iPhone 16系列新機出貨量要比去年同期的iPhone 15系列成長10%左右、達9000萬支。

這些目標顯示蘋果預期今年的iPhone買氣將增強，儘管該公司即將與三星和小米等也都已推出AI智慧手機的同業相競爭。蘋果拒絕評論。

法人認為，蘋果看旺iPhone 16系列新機銷售，有利台積電、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等供應鏈下半年出貨，並於第3季開始展現拉貨力道，相關效益將延續至年底。

台積電為iPhone 16新機新機處理器獨家代工廠，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口，同時，蘋果積極將自家M系列處理器導入自身AI伺服器架構，也有望持續帶動先進製程用量與需求。

鴻海則是iPhone組裝份額最大供應商，近年主攻高階機款，隨著蘋果大力將AI功能導入新機，市場看好將催動新一波換機潮，帶動鴻海下半年消費智能產品表現更加顯著。

iPhone AI 鴻海

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