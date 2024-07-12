中國中小型房企 將退出地產開發

大陸一些中小型上市房企，逐步退出或收縮地產開發主業，及時對業務範圍做出調整。（中新社）【作者：郭佳琴，日期：2024-07-12，數位典藏序號：20240711225147410】

中國房地產 行業低迷之下，近期多家上市企業包括冠城大通、格力地產與美的置業等對房地產開發業務正進行或準備進行重組或剝離，以推進轉型。分析認為，預計會有更多中小型上市房企逐步退出或收縮地產開發主業，及時對業務範圍做出調整。

冠城大通披露，該公司擬將持有的房地產開發業務相關資產及負債，轉讓給公司控股股東。該公司稱，公司行業分類也將調整為電氣機械和器材製造業，有助於提升可持續發展和獲利能力。

格力地產公告，該公司擬剝離所持上海、重慶、三亞等地相關房地產開發業務對應的資產負債及上市公司相關對外債務，並置入珠海免稅集團不低於51%股權。

另外，美的置業及華遠地產則正準備對房地產開發業務進行重組或剝離。美的置業日前對外公布業務調整計畫，預計將房地產開發業務進行剝離，並將該業務的權益重組至私人公司美的建業持有；華遠地產則於4月底披露計畫剝離房地產開發業務，擬將持有的房地產開發業務相關資產及負債，轉讓至公司控股股東華遠集團。

前述企業剝離房地產業務後，也得到市場正面響應。以美的置業為例，中金公司研報指出，高槓桿、高負債的房地產業務剝離後，美的置業整體業務模式由「重」轉「輕」，這有望帶來估值向上提振。

而美的置業在公告剝離訊息前後，在港股股價已暴漲近七成。