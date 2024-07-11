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台積6月營收年增32.9% Q2創高 美元業績有望超越財測高標

記者尹慧中／台北報導

台積電10日公告6月合併營收新台幣2078.6億元（約63.8億美元），雖然月減9.5%，並下探三個月來低點，仍是同期最佳，並較去年同期增加32.9%；第2季合併營收新台幣6735.1億元（約206.8億美元），創單季新高，季增13.6%，均優於法人預期。

台積電上半年合併營收新台幣1兆2661.5億元（約388.9億美元），年增28%。台積電10日早盤股價多在盤下游走，一度下探新台幣1015元，午盤後買盤進駐，終場漲5元、收新台幣1045元，再寫收盤新高價，惟外資持續賣超8648張，連四賣。周三ADR早盤上漲約2.6%。

台積電上季法說會提出第2季預測，預估營收將介於196億美元到204億美元，平均值季增6%，年增27%，以新台幣兌美元匯率32.3元計算，營收介於新台幣6330.8億元至6589.2億元（約194.4億美元至202.4億美元），季增6.8%至11.2%；第2季毛利率目標51%至53%，營益率目標40%至42%。

以法說會釋出的匯率換算，台積電上季業績優於預期。法人並推估，台積電第2季美元營收有望超越財測高標，第3季美元財測有望再創歷史新高。

法人分析，台積電先前單季合併營收高峰為2022年第4季，該季美元營收199.3億美元，換算該季合併營收約新台幣6255.3億元（約192.1億美元），至於2023年第4季美元營收196.2億美元，為歷史次高，依據匯率換算該季合併營收則約近新台幣6255.2億元（約192.1億美元），以美元營收反映表現較真實。

台積電將於下周四（18日）召開法說會，釋出上季美元營收實際數字與獲利，以及營運展望，目前是法說會前緘默期。法人看好，台積電受惠AI與高速運算（HPC）需求強勁，全年營運成長展望有望較4月預期略微上修，至於今年資本支出估維持280億美元至320億美元區間不變，2025年資本支出有望恢復向上態勢。

法人普遍預期，台積電下周四法說會可望釋出正面訊息，第3季美元營收有望季增逾一成，再寫新猷。

另一方面，台積電3奈米產能供不應求與漲價議題備受關注，已有外資出具報告指出，台積電3奈米家族製程明年有望漲價5%至10%，不過7奈米家族製程因需求不振，將降價10%。

台積電 匯率 利率

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