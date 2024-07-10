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蔚來、小鵬自研智駕晶片進入流片階段 上車倒數計時

記者林宸誼／綜合報導
蔚來、小鵬等中國造車新勢力自研智駕晶片將流片。圖為小鵬汽車旗艦店。（本報資料照片）
蔚來、小鵬等中國造車新勢力自研智駕晶片將流片。圖為小鵬汽車旗艦店。（本報資料照片）

中國造車新勢力們籌謀四年的自研晶片，終於進入流片階段，上車時間也被提上議程。蔚來汽車自研的智慧駕駛晶片「神璣NX9031」已經流片，「目前正在測試。」

小鵬汽車自研的智駕晶片已經送去流片，預計8月回片。理想汽車的智駕晶片自研時間相對晚一些，晶片專案代號「舒馬赫」，也將於年內完成流片。

流片（Tape Out），指的是「試生產」，是指像流水線一樣透過一系列工藝步驟製造晶片。

36氪汽車報導，按規畫，神璣9031將於2025年第1季首搭蔚來旗艦轎車ET9。「晶片團隊已經領了軍令狀，明年新車ET9一定要上神璣9031，壓力很大。」有知情人士說。

根據官方信息，神璣NX9031是蔚來於2023年9月發布的一顆智慧駕駛自研晶片，製程為5奈米，擁有超過500億顆電晶體。蔚來稱，透過自研的推理加速單元NPU，可以靈活高效運行各類AI演算法。不過蔚來沒有透露神璣NX9031的AI算力。

小鵬從2020年開始搭建晶片團隊，最初是與美國晶片設計公司Marvell合作，但在Marvell無法提供定製化服務後，小鵬只能取消合作後並賠了不小一筆錢。

2022年，小鵬重新選擇了晶片設計合作方索喜，由索喜承包晶片後端設計。有行業人士表示，小鵬的智駕晶片的流片節奏與蔚來差不多。

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