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台出口連8紅 6月年增23.5% 增幅28個月來最大

記者邱琮皓／綜合報導
台灣財政部公布6月出口399億美元，年增23.5%、連八紅，增幅為28個月來最大。（本報資料照片）
台灣財政部公布6月出口399億美元，年增23.5%、連八紅，增幅為28個月來最大。（本報資料照片）

台灣財政部9日公布6月出口399億美元，年增23.5%、連八紅，增幅為28個月來最大，表現優於預期，主要受惠於AI商機、供應鏈庫存改善、景氣平穩復甦等五大有利因素。

展望7月，財政部統計處長蔡美娜表示，7月出口確定延續正成長，出口規模預計為399億至410億美元，年增3%至6%。

6月出口表現優於預期，蔡美娜分析五大有利因素，首先，全球景氣維持平穩復甦的步調，終端需求看到回溫跡象；其次高效能運算、AI等商機持續擴散；第三，供應鏈庫存持續改善，因廠商接單隨之好轉；第四，時序進入國際品牌行動裝置新機備貨周期，出現拉貨力道；第五是比較基期偏低。

蔡美娜表示，6月進口表現也相當亮眼，規模352.2億美元、年增33.9%，連四紅，同為28個月來最大增幅。

她分析，隨著出口前景看好，加上傳統旺季將至，提升台灣廠商備貨意願，另一方面，國際原物料行情走高，帶動整體進口農工原料價格，年增率近四成，最具關鍵性指標就是進口電子零組件進口值，為歷年單月次高。

觀察第2季，蔡美娜指出，隨國際景氣回溫，AI等創新應用遍地開花，且台灣又有產業面優勢加持，加上低基期因素，第2季出口為1,147.3億美元、年增9.9%，但仍比主計總處預測少4.6個百分點。

因此美國在台灣外銷市場比重上升到23.2%，寫近24年來同期新高，也是自2006年後再度超越東協成為台灣第二大出口市場，反觀對大陸與香港比重降至31.2%，創下近22年來同期新低。

展望未來，財政部表示，主要國家政策利率走向、美中經貿角力、地緣政治衝突等不確定因素依然環繞，不過迄今國際經濟景氣大抵維持穩定復甦，而AI、高效能運算等應用持續向終端裝置擴散，台灣半導體產業兼具產能與製程優勢，得以掌握這波新興商機，且即將進入外貿旺季，皆有利挹注台灣出口動能，下半年可望續呈上升格局。

AI 財政部 供應鏈

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