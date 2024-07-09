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iPhone 16備貨目標增至9,000萬支 富士康提前高薪旺季招工

記者林宸誼／即時報導
iPhone 16備貨目標增至9,000萬支，富士康提前高薪旺季招工。(路透)
iPhone 16備貨目標增至9,000萬支，富士康提前高薪旺季招工。(路透)

蘋果將於今年9月推出iPhone 16系列手機，由於今年有明顯升級，蘋果也看好iPhone 16的出貨，蘋果產業鏈公司人士透露，近期蘋果對iPhone 16系列的備貨目標，上調到9,000萬支左右。蘋果的主要代工廠富士康也開始旺季招工，其中鄭州空港的富士康工廠時薪已經提高到人民幣25元（約3.44美元）。

快科技報導，雖然距離人手最緊缺時期的人民幣30元（約4.12美元）以上還有些差距，但工資水準在當前的生產線招工市場中仍然算是較高的。

如果工人選擇返費（仲介返還部分費用）模式，在職90天可以額外獲得人民幣7,500元（約1030美元）的獎金。

富士康在深圳龍華的工廠也開始大規模招工，但只有那些需要穿無塵衣、生產照相機模組的3W事業群能夠提供每小時人民幣25元的高工資，其他事業群的時薪大約在人民幣21元左右。

往年富士康最高招工價格出現在8月，主要是為了全力備貨新iPhone，員工一般能夠獲得人民幣上萬元（約1375美元）補貼。

在上海浦東新區秀沿路的勞務市場，蘋果和華為的供應鏈工廠目前佔據了大部分招聘需求，導致今年的工資水準不如往年，雇主的要求也更為挑剔。

一位擁有十多年經驗的勞務仲介表示，往年這個時候，昌碩（和碩子公司）的小時工資可以達到人民幣26 到27元，但今年只有人民幣23 元。一些工廠對工人的年齡限制也更加嚴格，不再招收23歲以下的學生做為暑期臨時工，也不招收 42 歲以上的中年人。

iPhone 供應鏈 鄭州

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