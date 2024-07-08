定價能力強大 台積電市值遲早登上1兆美元

台積電市值達到8,266.3億美元，再度擠下博通，成為全球市值第十大股票。(路透)

1兆美元市值俱樂部可能不久就會迎另一位新成員。台積電 （2330）正一步步接近這個里程碑，有機會加入蘋果、微軟、輝達 （NVIDIA）、Alphabet、亞馬遜、沙烏地阿拉伯國家石油公司和Meta的行列。

台積電周一大漲3%收在1,035元。以此價位計算，台積電市值達到8,266.3億美元，擠下博通，成為全球市值第十大股票。

接著在紐約掛牌的台積電ADR周一更一度大漲4.8%，此價位若換算台灣普通股，等於站上1兆美元。台積電ADR收盤漲1.4%，收在186.63美元，創1997年上市以來最高收盤價。ADR較台北交易溢價17.1%，若換算台北交易股價已突破1,200元大關。

無論是1兆美元還是8,266.3億美元，台積電無可爭議是一大科技巨頭。台積電和輝達一樣受益於人工智慧（AI）熱潮。輝達是台積電的重要客戶，台積電也為蘋果、超微半導體、博通、高通和英特爾等頂尖科技公司生產晶片。

摩根大通 證券分析師在報告中指出，台積電「7月18日公布第2季財報時，可能會對2024年營收成長更有信心」，特別是由於蘋果高階智慧手機需求增加。

摩根士丹利也給予台積電「增持」評級，並將台積電目標價從1080元調高至1180元。

繼野村和瑞穗等券商之後，摩根士丹利和摩根大通都看好台積電第2季業績。據彭博調查，台積電第2季營收可望較去年同期成長36%，是2022年第4季以來最大增幅。

Diamond Hill 資本管理公司國際股票基金經理人 Krishna Mohanraj在接受巴隆訪問時說：「台積電有如全世界大部分晶片製造的收費站。」

巴隆指出，更大的問題在於台積電是否進一步利用強大的市場地位，爭取提高售價。

VanEck Semiconductor ETF 經理人 Nick Frasse說，「台積電只要願意，絕對可以爭取到更好的利潤，不過他們仍然表現很好。」台積電是這檔ETF第二大持股，僅次於輝達。