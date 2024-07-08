我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

100萬退休金 只夠加州12年生活

紐約7旬華婦無故被推去撞車 亞裔嫌穿MTA背心

定價能力強大 台積電市值遲早登上1兆美元

編譯劉忠勇／綜合外電
台積電市值達到8,266.3億美元，再度擠下博通，成為全球市值第十大股票。(路透)
台積電市值達到8,266.3億美元，再度擠下博通，成為全球市值第十大股票。(路透)

1兆美元市值俱樂部可能不久就會迎另一位新成員。台積電（2330）正一步步接近這個里程碑，有機會加入蘋果、微軟、輝達（NVIDIA）、Alphabet、亞馬遜、沙烏地阿拉伯國家石油公司和Meta的行列。

台積電周一大漲3%收在1,035元。以此價位計算，台積電市值達到8,266.3億美元，擠下博通，成為全球市值第十大股票。

接著在紐約掛牌的台積電ADR周一更一度大漲4.8%，此價位若換算台灣普通股，等於站上1兆美元。台積電ADR收盤漲1.4%，收在186.63美元，創1997年上市以來最高收盤價。ADR較台北交易溢價17.1%，若換算台北交易股價已突破1,200元大關。

無論是1兆美元還是8,266.3億美元，台積電無可爭議是一大科技巨頭。台積電和輝達一樣受益於人工智慧（AI）熱潮。輝達是台積電的重要客戶，台積電也為蘋果、超微半導體、博通、高通和英特爾等頂尖科技公司生產晶片。

摩根大通證券分析師在報告中指出，台積電「7月18日公布第2季財報時，可能會對2024年營收成長更有信心」，特別是由於蘋果高階智慧手機需求增加。

摩根士丹利也給予台積電「增持」評級，並將台積電目標價從1080元調高至1180元。

繼野村和瑞穗等券商之後，摩根士丹利和摩根大通都看好台積電第2季業績。據彭博調查，台積電第2季營收可望較去年同期成長36%，是2022年第4季以來最大增幅。

Diamond Hill 資本管理公司國際股票基金經理人 Krishna Mohanraj在接受巴隆訪問時說：「台積電有如全世界大部分晶片製造的收費站。」

巴隆指出，更大的問題在於台積電是否進一步利用強大的市場地位，爭取提高售價。

VanEck Semiconductor ETF 經理人 Nick Frasse說，「台積電只要願意，絕對可以爭取到更好的利潤，不過他們仍然表現很好。」台積電是這檔ETF第二大持股，僅次於輝達。

台積電 輝達 摩根大通

上一則

高通微軟想靠AI PC強賺一波 得指望殺手級軟體問世

下一則

規避歐盟關稅 比亞迪投10億美元在土耳其建廠

延伸閱讀

拒幫台積育才 交大前校長張懋中：非半導體補習班

拒幫台積育才 交大前校長張懋中：非半導體補習班
馬斯克買35萬個輝達 GPU 配備特斯拉xAI、最快近月上線

馬斯克買35萬個輝達 GPU 配備特斯拉xAI、最快近月上線
台積電ADR一度上漲4.8% 市值短暫突破1兆美元

台積電ADR一度上漲4.8% 市值短暫突破1兆美元
不只台積電 ASML股價衝破1000歐元大關

不只台積電 ASML股價衝破1000歐元大關

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29

超人氣

更多 >
最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲

最佳移居名單 越南被評「最負擔得起」前10名6個在亞洲
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎