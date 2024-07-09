台積18日法說 大摩8度調升目標價

台積電 （TSMC）18日將舉行法說，外資圈紛紛喊多。摩根史坦利證券 發布最新報告，將台積電目標價從1080元台幣調高到1180元台幣（約36.4美元），為外資圈中第三高 ，維持「優於大盤」評等。這已是大摩今年第八度上調台積電目標價，年初時僅688元台幣。

7月以來，已有瑞銀、麥格理、摩根大通等外資證券調高或重申台積電目標價。

大摩預期，台積電法說將聚焦半導體需求是否持續，以及漲價議題。台積電可望在法說會將第3季營收預估成長上調至季增13%，毛利率則接近第2季的51至53%。台積電可能上調今年全年預估營收年成長率，從21至25%上修到25%（以美元計算），以反映人工智慧（AI）需求持續成長。

至於台積電今年資本支出，大摩認為，如果台積電能在採購設備時獲得折扣，則今年資本支出有望調高，從原先的280億至320億美元，上調到300億至320億美元。

大摩還指出，台積電的「饑餓行銷」策略似乎奏效。台積電的管理團隊表示，他們一直在努力談判價格，以抵銷獲利壓力。大摩之前認為，只有輝達等高效能運算（HPC）客戶才能接受台積電4奈米製程漲價約10%，但台積電與蘋果等智慧機／消費產品客戶的談判則充滿挑戰。

大摩最新的供應鏈調查顯示，台積電正在傳遞一個訊息，也就是2025年先進的晶圓代工供應可能會緊張。如果客戶「不能欣賞台積電的價值」，則可能無法獲得足夠的產能分配。