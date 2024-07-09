我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洞庭湖潰堤已成功封堵 但堤內2.1億立方米積水怎麼辦？

Jennie室內抽菸「菸對人噴」畫面流出 急下架網友氣炸

台積18日法說 大摩8度調升目標價

記者張瀞文／綜合報導

台積電（TSMC）18日將舉行法說，外資圈紛紛喊多。摩根史坦利證券發布最新報告，將台積電目標價從1080元台幣調高到1180元台幣（約36.4美元），為外資圈中第三高，維持「優於大盤」評等。這已是大摩今年第八度上調台積電目標價，年初時僅688元台幣。

7月以來，已有瑞銀、麥格理、摩根大通等外資證券調高或重申台積電目標價。

大摩預期，台積電法說將聚焦半導體需求是否持續，以及漲價議題。台積電可望在法說會將第3季營收預估成長上調至季增13%，毛利率則接近第2季的51至53%。台積電可能上調今年全年預估營收年成長率，從21至25%上修到25%（以美元計算），以反映人工智慧（AI）需求持續成長。

至於台積電今年資本支出，大摩認為，如果台積電能在採購設備時獲得折扣，則今年資本支出有望調高，從原先的280億至320億美元，上調到300億至320億美元。

大摩還指出，台積電的「饑餓行銷」策略似乎奏效。台積電的管理團隊表示，他們一直在努力談判價格，以抵銷獲利壓力。大摩之前認為，只有輝達等高效能運算（HPC）客戶才能接受台積電4奈米製程漲價約10%，但台積電與蘋果等智慧機／消費產品客戶的談判則充滿挑戰。

大摩最新的供應鏈調查顯示，台積電正在傳遞一個訊息，也就是2025年先進的晶圓代工供應可能會緊張。如果客戶「不能欣賞台積電的價值」，則可能無法獲得足夠的產能分配。

台積電 證券 三高

上一則

流動性供求缺口 人行降準機率增

下一則

小米智慧廠啟用 年產千萬支手機

延伸閱讀

台積電ADR一度上漲4.8% 市值短暫突破1兆美元

台積電ADR一度上漲4.8% 市值短暫突破1兆美元
不只台積電 ASML股價衝破1000歐元大關

不只台積電 ASML股價衝破1000歐元大關
大摩調高台積電目標價 預估台幣1180元 維持加碼評等

大摩調高台積電目標價 預估台幣1180元 維持加碼評等
台積電招財 億萬富豪股東逾5000人

台積電招財 億萬富豪股東逾5000人

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美國失業率已攀升，快要達到「薩姆規則」所說的衰退標準。 （路透）

美失業率攀升 薩姆規則曝接近敲響衰退警鐘

2024-07-08 08:20
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29

超人氣

更多 >
摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費

摩根大通警告 將對支票存款帳戶增收服務費
Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎

Angelababy「七七」上熱搜？ 網怒：不知道今天什麼日子嗎
紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕

紐約華女砸萬元 暗網買兇謀殺情夫妻女…竟被騙 遭逮捕
諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵

諾貝爾獎得主孟若5月辭世 女兒揭母親默許繼父性侵
2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到

2024全球頂尖20家航空公司 美國連邊都沒沾到