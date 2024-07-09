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中國第2季GDP 估年增逾5.1%

記者賴錦宏／綜合報導
中國官方預計下周公布今年第二季總體經濟數據，民生銀行首席經濟學家溫彬等多位專家預估，中國第二季GDP年增5.1%。（新華社）
中國官方預計下周公布今年第二季總體經濟數據，民生銀行首席經濟學家溫彬等多位專家預估，中國第二季GDP年增5.1%。（新華社）

中國官方預計下周公布今年第二季總體經濟數據。中國民生銀行首席經濟學家溫彬等多位專家預估，中國第2季GDP年增5.1%，上半年累計增長或高於全年目標，但下半年提振內需將至關重要。

證券日報」報導，中航證券首席經濟學家董忠雲、中信證券首席經濟學家明明、民生銀行首席經濟學家溫彬、中國銀河證券首席經濟學家章俊、廣開首席產業研究院院長兼首席經濟學家連平等五位專家普遍認為，受第2季外需回暖，消費整體繼續復甦，投資保持平穩等因素影響，預計第2季中國GDP將成長5.1%，上半年累計成長或高於全年目標。

連平表示，第2季，中國GDP年增速可能放緩，預計增長5%左右；溫彬、明明表示，預計第2季GDP增長5.1%，上半年累計增長或高於全年5%的目標增速；董忠雲則指出，在低基期效應下，第2季GDP增速有望持平第1季，甚至小幅抬升。

儘管消費和房地產表現略低於預期，但出口和製造業投資的強勁表現對經濟增長形成有力支撐。章俊稱，第2季實際GDP或維持5%以上的增速，但結構分化特徵依然顯著。供給持續強於需求，工業增加值增速持續顯著高於社會消費增速。

展望下半年，幾位專家普遍將提振內需視為發力點。其中，連平表示，暑假和「十一」長假有望創造良好的服務消費場景。同時，促消費政策力度較大。近日，中國國家發改委等五部門發布《關於打造消費新場景培育消費新增長點的措施》，為下半年各級地方政府制定促消費政策提供指引。此外，去年下半年整體基期較低及CPI和PPI回暖將帶動消費品價格提升，也會帶動消費恢復。

中國GDP年增率 資料來源：新聞整理
中國GDP年增率 資料來源：新聞整理

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