我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

中國外匯存底 較上月減96.8億美元

記者謝守真／綜合報導
中國6月底外匯存底3兆2,223億美元，較5月減少96.8億美元。（中新社資料照片）
中國6月底外匯存底3兆2,223億美元，較5月減少96.8億美元。（中新社資料照片）

中國人民銀行7日公布，6月底外匯存底3兆2223億美元，較5月減少96.8億美元，降幅0.3%，逆轉5月大幅增加態勢，5月為增加312億美元。另外，人行黃金儲備7280萬盎司，已連續兩個月維持不變。

據國家外匯管理局網站消息，外管局相關負責人稱，6月受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體上漲。

該名負責人還強調，匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模下降。但經濟運行延續回升向好態勢，高質量發展扎實推進，為外匯存底規模繼續保持基本穩定提供支撐。

此外，人行同時公布，截至今年6月底，中國黃金儲備為7280萬盎司，連續兩個月保持不變，與5月底持平。而當月黃金儲備對應的美元價值按月減少12.6億元至1697億美元。

另據港媒指出，今年5月，在國際金價突破2400美元及不斷創歷史新高之際，人行終結2022年11月以來的「18連升」，暫停增持黃金儲備。

當時，財聯社引述一名券商宏觀分析師表示，人行中斷「18連增」此舉在「意料之中，也在情理之中」。他表示，和外界所想不一樣，有關方面對外匯存底的經營收益有一定的考量和考核指標，即是要讓外匯持續產生收益，不能跑輸通膨。

上述分析師補充，由於依中國外匯局先前數據，在3、4月人行儘管還在買入黃金，但購買數量相比前期有大幅收縮，尤其是4月的購買量堪稱「象徵性買入」，「這已經給了外界一個明顯的訊號。」

中國匯管資訊科技研究院副院長趙慶明亦持同樣看法稱，由於近期金價迭創新高，市場定價或已高估，這一背景下，人行停止增持黃金儲備是「理性選擇」。

金價 匯率 融資

上一則

英特爾 強攻兩岸散熱商機

延伸閱讀

中國人行與金融機構簽借入協議 準備出手為債市降溫

中國人行與金融機構簽借入協議 準備出手為債市降溫
台灣上月外匯存底 締造新三高紀錄

台灣上月外匯存底 締造新三高紀錄
人行引導 人民幣跌至8個月低點 策略師：預期持續走低

人行引導 人民幣跌至8個月低點 策略師：預期持續走低
中國人行罕見放話 將做空債市

中國人行罕見放話 將做空債市

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29
特斯拉已連續七個交易日上漲，幾乎收復今年來的失土，執行長馬斯克也再度成為全球首富。(美聯社)

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

2024-07-04 02:22

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇