中國外匯存底 較上月減96.8億美元

中國6月底外匯存底3兆2,223億美元，較5月減少96.8億美元。（中新社資料照片）

中國人民銀行7日公布，6月底外匯存底3兆2223億美元，較5月減少96.8億美元，降幅0.3%，逆轉5月大幅增加態勢，5月為增加312億美元。另外，人行黃金儲備7280萬盎司，已連續兩個月維持不變。

據國家外匯管理局網站消息，外管局相關負責人稱，6月受主要經濟體貨幣政策及預期、宏觀經濟數據等因素影響，美元指數上漲，全球金融資 產價格總體上漲。

該名負責人還強調，匯率 折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底規模下降。但經濟運行延續回升向好態勢，高質量發展扎實推進，為外匯存底規模繼續保持基本穩定提供支撐。

此外，人行同時公布，截至今年6月底，中國黃金儲備為7280萬盎司，連續兩個月保持不變，與5月底持平。而當月黃金儲備對應的美元價值按月減少12.6億元至1697億美元。

另據港媒指出，今年5月，在國際金價 突破2400美元及不斷創歷史新高之際，人行終結2022年11月以來的「18連升」，暫停增持黃金儲備。

當時，財聯社引述一名券商宏觀分析師表示，人行中斷「18連增」此舉在「意料之中，也在情理之中」。他表示，和外界所想不一樣，有關方面對外匯存底的經營收益有一定的考量和考核指標，即是要讓外匯持續產生收益，不能跑輸通膨。

上述分析師補充，由於依中國外匯局先前數據，在3、4月人行儘管還在買入黃金，但購買數量相比前期有大幅收縮，尤其是4月的購買量堪稱「象徵性買入」，「這已經給了外界一個明顯的訊號。」

中國匯管資訊科技研究院副院長趙慶明亦持同樣看法稱，由於近期金價迭創新高，市場定價或已高估，這一背景下，人行停止增持黃金儲備是「理性選擇」。