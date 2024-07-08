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英特爾 強攻兩岸散熱商機

記者陳昱翔、李珣瑛／綜合報導

英特爾強攻散熱商機，兩岸押寶，台灣方面與奇鋐、邁科、晟銘電等業者強化合作關係，對岸則拉攏紅色供應鏈指標廠立訊集團旗下立訊技術等廠商，打造次世代浸沒式液冷散熱技術「G-Flow」生態圈，藉由結合兩岸供應鏈，全面搶攻AI伺服器用電量愈來愈大，帶來的龐大液冷散熱商機。

英特爾是全球電腦中央處理器（CPU）龍頭，現正積極搶進AI領域，為進一步提升AI市場影響力，英特爾除開發自家AI晶片，更投入業界最先進的浸沒式液冷技術，並與台灣工研院等機構合作，目標進一步提升台廠在關鍵散熱技術與國際接軌，包括廣運、一詮等台廠都藉由與工研院合作，在浸沒式液冷技術取得好成績。

其中，廣運已攜手工研院完成高速運算（HPC）雙相浸沒式冷卻技術，解熱能力達千瓦等級，五年來已陸續發展出水對氣、水對水，及雙相浸沒式等產品，能在散熱領域提供熱傳導完整解決方案，液冷產品從監控主機（CDU）、水冷背門到零組件，幾乎一應俱全。

2022年時，英特爾已在台推出該公司首款Open IP資料中心單相浸沒式液冷完整解決方案及參考設計。

綜合外電報導，英特爾持續推進液冷技術，發表全新的浸沒式液冷解決方案G-Flow，並結合綠色雲圖、立訊技術等中企，以及伺服器OEM、ODM與合成油冷卻液供應商打造生態圈。

英特爾強調，G-Flow已通過驗證性測試（POC）並達到預期效果，這將加速浸沒式液冷解決方案在數據中心的規模化應用，為數據中心的綠色、高效發展奠定厚實基礎。

業界指出，英特爾正打算透過此一技術，並攜手兩岸科技業供應鏈拓展AI資料中心業務，搶搭AI資料中心商機列車，而不少雲端服務商（CSP）也樂見能有更多不同的液冷散熱解決方案能使用。

據悉，英特爾G-Flow涵蓋創新的水冷機櫃與配套的水冷服務器散熱解決方案，並使用低成本、更具環保的冷卻液，透過智慧化控制冷卻液的流量，提高冷卻與省電的效率。

台廠中，奇鋐、邁科、晟銘電均與英特爾保持密切的合作關係；其中，奇鋐主攻水冷板、冷卻液分配裝置（CDU），邁科則是與英特爾合作研發超流體散熱技術，晟銘電則在機櫃與分歧管方面與英特爾進行合作。

針對與台廠合作，英特爾日前曾攜手台灣熱管協會舉辦成果發表會，吸引逾國內300名散熱業內人士參與，顯示出該公司對於台灣散熱供應鏈相當重視。

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