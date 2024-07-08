我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓星宋仲基宣布再當爸 英國籍老婆懷上第2胎

底特律社區派對爆槍案 2死19傷 嫌犯在逃

華為創新AI發展 不依賴先進晶片

記者林宸誼／綜合報導
華為開發自己的昇騰晶片及全場景的AI計算框架。（路透資料照片）
華為開發自己的昇騰晶片及全場景的AI計算框架。（路透資料照片）

華為常務董事、華為雲CEO張平安在2024世界人工智能大會上公開表示，中國人工智慧（AI）發展離不開算力基礎設施的創新，必須摒棄「沒有最先進晶片就無法發展」的觀念。

中國科技網站IT之家報導，由於被列入美國實體清單，華為已經無法從輝達等美國公司購買先進晶片，不過華為已經開發了自己的昇騰（Ascend）晶片以及全場景的AI計算框架昇思（MindSpore），目前中國境內已經有許多公司在借助該系列產品來訓練AI模型。

張平安指出，華為創新的方向是將端側的AI算力需求，透過光纖和無線網路釋放到雲側上，透過端雲協同獲得無縫的AI算力。透過雲側的算力，讓端側既保持了豐富的功能，又極大地降低了功耗和對晶片的依賴。

張平安強調，中國的AI發展道路，追求的應該是在行業領域構築大模型的全球領先地位。如果各行各業都積極擁抱AI，積極地開放行業的業務場景，中國很有機會在2B（面向企業客戶）領域構築起全球的領先優勢。

張平安還認為，中國晶片創新的方向，必須依託於中國晶片能力的方向，不能在單點的晶片製程上，而是應該在系統架構上，發揮中國在頻寬上的能力，希望用空間、用頻寬、用能源來換取中國在晶片上的缺陷。

在6月底舉辦的華為開發者大會2024上，華為雲發布盤古大模型5.0，在自動駕駛、工業設計、建築設計、數位內容生產、高鐵、鋼鐵、氣象、醫藥等領域，提供創新應用和落地實踐。

更早之前，張平安就曾表示，中國半導體能解決七奈米就非常好。對於美國持續擴大晶片出口中國的禁令，張平安指出：「我們肯定是得不到三奈米，肯定得不到五奈米，我們能解決七奈米就非常非常好。」

晶片 華為 AI

上一則

英國精品Burberry市值蒸發3成 裁員搶救獲利

下一則

中國動力電池廠 年底將剩40家

延伸閱讀

輝達降規H20晶片在中銷量破百萬 年營收料達120億美元

輝達降規H20晶片在中銷量破百萬 年營收料達120億美元
挑戰輝達 3哈佛輟學生想製AI晶片募得1.2億

挑戰輝達 3哈佛輟學生想製AI晶片募得1.2億
美出口限制下…Nvidia今年售中AI晶片 營收120億美元勝去年

美出口限制下…Nvidia今年售中AI晶片 營收120億美元勝去年
華為堅持不造車 問界商標賣25億人民幣

華為堅持不造車 問界商標賣25億人民幣

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29
特斯拉已連續七個交易日上漲，幾乎收復今年來的失土，執行長馬斯克也再度成為全球首富。(美聯社)

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

2024-07-04 02:22

超人氣

更多 >
好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？

好市多Costco想賣這樣的低價房 你會買嗎？
2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四

2024上半年陸劇成績單 「這部劇」奪冠不意外… 「繁花」只拿到第四
和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」

和人民幣合照遭香港人出征 謝忻撤照「我鄭重道歉」
高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉

高溫到下周末 全美1.3億人陷「熱地獄」賭城將達115℉
16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇

16歲輟學、37歲升格祖母 英國副首相谷底翻身超傳奇