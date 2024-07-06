比亞迪拓展歐洲版圖 與法國租車公司Ayvens合作

比亞迪2日在其深圳總部與法國興業銀行控股的汽車租賃公司Ayvens簽署合作備忘錄。（取材自IT之家）

中國車企比亞迪通過在歐洲地區發展本土合作夥伴繼續拓展其歐洲業務。比亞迪2日在其深圳總部與法國興業銀行控股的汽車租賃公司Ayvens簽署合作備忘錄，合作支持歐洲電動汽車化轉型。

據IT之家報導，比亞迪董事長王傳福表示，與Ayvens合作體現雙方加速歐洲新能源汽車市場發展的共同願景。雙方將攜手提供多樣化、易用且極具吸引力的產品，以及引領行業的創新技術，以推動生態友好型租賃車隊的進步。

據Ayvens和比亞迪發布的新聞稿，Ayvens執行長阿爾伯森（Tim Albertsen）表示，比亞迪在新能源車輛開發方面走在前端，很高興能與其合作，擴大電動車 在歐洲的供應，並共同在電動車和電池技術方面進行進一步創新。

雙方表示，此次合作將把比亞迪乘用車和輕型商用車納入計畫，並將率先在法國、荷蘭、比利 時和盧森堡等地展開服務業務。Ayvens預計將在一年內與比亞迪合作為30多家歐洲公司提供商業和零售租賃服務。Ayvens也將透過比亞迪的歐洲經銷商網路，向中小企業和個人提供白標全方位服務（white labelled full-service）租賃服務。

目前，比亞迪已在歐洲推出七款電動車，車型包括掀背車、轎車和SUV，滿足歐洲客戶的不同需求。且為擴大在歐洲的影響力，比亞迪最近接連贊助2024歐洲足聯錦標賽，並在匈牙利新建工廠以增加該地區的產量。比亞迪2022年還曾與德國 最大的汽車租賃公司Sixt簽訂協議，將在2028年前提供10萬輛車。