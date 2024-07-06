台灣外資上半年淨匯入322.99億美元
AI股火熱成吸金利器，台灣金管會5日公布統計，今年6月外資淨匯入66.61億美元，為史上單月第十大，以6月底台幣對美元收盤價32.45元估算，約2161.49億元台幣，連續兩個月淨匯入；統計外資累積淨匯入2777.94億美元，換算外資匯入規模突破9兆元台幣達9.01兆元台幣。
台灣金管會統計顯示，6月外資淨匯入66.38億美元，中國大陸資金淨匯入0.23億美元，合計整體外資6月淨匯入66.61億美元。
今年上半年，外資淨匯入322.99億美元，約1兆481億元台幣，突破兆元大關，為金管會2011年統計以來的歷年同期新高。
外資今年上半年大舉淨匯入，今年前六個月裡，除4月淨匯出13億美元，其他五個月都是淨匯入，5月淨匯入117.22億美元、創史上單月最大。
台灣金管會分析，外資5、6月敲進台股，主要是AI熱潮推動台股多頭，台股有台積電先進製程優勢，AI伺服器供應鏈齊整，加權指數迭創新高，帶動外資匯入加碼台股。
其次，台股基本面穩健，今年以來至5月底累計營收16.49兆元台幣，較去年同期成長9.96%，營收為歷年同期次高，台灣上市公司獲利後配息意願高，至5月底本益比約22.42倍，現金殖利率達2.56%，基本面全球名列前段班。
三，美國5月核心個人消費支出物價指數（PCE）年增率2.6%，近三年來低點，為市場增添樂觀情緒。
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