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港股回購王 騰訊連兩季蟬聯寶座

記者謝守真／綜合報導

2024年以來，港股的回購（庫藏股）金額持續上升，金融資訊供應商萬得（Wind）數據指出，截至今年上半年，港股回購金額累計達到港幣1284.9億元（約164.4美億元），已超過去年全年港幣1269.38億元（約162.4美億元）。其中，騰訊已連兩季穩居港股「回購王」寶座，上半年回購了港幣533.5億元（約68.2億美元）。

觀察者網指出，港交所公開資訊顯示，今年上半年，騰訊已累計出手56次，累計回購金額超過該公司去（2023）年全年港幣494億元（約63.2美億元）的回購總額。據了解，騰訊第2季回購38次，累計回購超過1億股，有37次日回購金額超港幣10億元（約1.2美億元），單季回購金額達港幣375億元（約48美億元），較第1季港幣148億元（約18.9美億元）翻倍，而第2季日均回購金額港幣9.87億元（約1.2美億元），創歷史新高。

界面新聞報導，港股近年整體回購金額走升，2022年港股回購港幣1048億元（約134.1美億元），2021年這一數據僅港幣380.49億元（約48.7美億元）。截至6月底，今年來港交所上市公司回購總額，騰訊貢獻逾四成。

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