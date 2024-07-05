車載雷射雷達 中國廠商領跑全球 拿下84%市占

華為車載雷射雷達去年衝上第五名。圖為華為問界M5汽車。(新華社資料照片)

市場研究機構Yole Group公布「車載雷射雷達2024」的報告顯示，在2023年的車載雷射雷達（光學雷達）市場，中國廠商依然是領跑全球，禾賽科技、速騰聚創（Robosense）、Seyond（圖達通）、華為 、覽沃（Livox）等中國的雷射雷達供應商合力拿下了全球84%市占。

芯智訊報導，2023年全球車載雷射雷達市場規模已達5.3億美元，年增79%，預計到2029年將成長至36.3億美元，年複合成長率高達38%，這是一個非常具有成長潛力的市場。

Yole Group 汽車半導體高級技術與市場分析師Pierrick Boulay表示，自動駕駛計程車服務的快速普及使自動駕駛計程車的雷射雷達市場遠遠領先於乘用車市場，但是隨著車載雷射雷達成本快速下滑，高端乘用車開始大規模導入雷射雷達，乘用車和輕型商用車雷射雷達市場在2022年首次超越自動駕駛計程車，並在2023年持續拉開差距。

禾賽科技以37%的市占率繼續蟬聯第一。雖然相比2022年下滑9個百分點，但是禾賽科技在自動駕駛計程車雷射雷達市場上，依然擁有著高達73%的市占，包括Cruise、Aurora、百度 Apollo、滴滴、Pony.ai 和 AutoX等自動駕駛計程車領域的玩家都是禾賽科技的客戶。另外，理想汽車是禾賽科技的最大單一客戶，此外蔚來、小鵬、長安汽車等都是禾賽科技的客戶。

華為以6%市占率首次進入2023年全球車載雷射雷達市場第五名，而在2022年華為市占率約等於0。可見，2023年華為車載雷射雷達的出貨量及營收出現數倍的成長。

早在2016年，華為就開始研發雷射雷達產品，並於2018年開始進入汽車領域。2020年12月，華為發表車規級前裝量產雷射雷達，由北汽新能源旗下高端新能源品牌ARCFOX極狐首發搭載，之後包括問界、阿維塔、極狐、智界、哪吒等品牌的高端車型都有，不過出貨量有限。

尤其華為2024年上半年，鴻蒙智行全系累計交付19.4萬輛，半年時間就超越去年全年的交付量。根據蓋世汽車研究院的資料，2024年第1季華為雷射雷達以4.1萬套裝機量占據18.6%的市場，位居中國國內市場第二。

Yole Group 系統拆解高級分析師Benjamin Pussat指出，中國的雷射雷達廠商也開始自研晶片 ，因為大量生產使雷射雷達製造商可以設計自己的晶片來取代昂貴的晶片，這也減少中國製造商對外國晶片製造商的依賴。