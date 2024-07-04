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台積電Q2營收料有「大驚喜」 彭博：比市場預期高10%

編譯簡國帆／綜合報導

彭博資訊分析師預估，台積電、聯發科等台灣半導體大廠第2季營收增幅可望超越市場預期，反映AI晶片需求強勁、智慧手機製造商擴大回補晶片庫存，以及美國訂單從中國大陸轉出等效應。不過，環球晶、台勝科等上游矽晶圓材料商相對失色，面臨銷售陡降且不如市場預期窘境。

彭博分析師認為，台灣晶圓代工產業上季營收的「驚喜」程度將會最大，台積電營收高於市場預期的幅度有望達到10%，主要由雲端AI、智慧手機、PC晶片設計商對其先進節點製程的高需求所帶動。聯電銷售預料也將超乎預期，因為美國晶片設計業者正在多元化供應鏈，降低對中國大陸的依賴。

通常，台灣晶圓代工業者每年4月與5月營收平均都占第2季單季營收65%左右，彭博分析師預期這個型態將延續，並據此預測台積電、聯電及世界先進等台灣三大晶圓代工廠第2季營收總和年增77%、達7870億美元以上，超越市場預期的幅度為9.5%。

當前的AI需求暴增，不只嘉惠台積電，也惠及特殊應用積體電路（ASIC）晶片設計業者。彭博分析師認為，為亞馬遜AWS開發AI訓練晶片的世芯-KY，第2季銷售年增率有望逾55%，反映雲端服務供應商客製化AI晶片需求提高。

聯發科4月與5月營收總和年比成長40%，使其有望達到第2季財測區間（1214億台幣至1335億台幣）的上緣，暗示超越截至6月28日止市場預估共識的幅度，可望達5%，反映智慧手機部門的回補晶片庫存需求，以及在夏季奧運與歐洲國家盃等運動賽事登場之際，電視與相關晶片需求比預期強。

彭博分析師也預估網通晶片大廠瑞昱第2季營收可望比預期高12%。

相較於上述業者業績表現強勁，彭博分析師指出，消費電子產品需求疲弱，可能衝擊部分晶片製造商需求，並且恐拖慢矽晶圓庫存的消化速度。

彭博分析師認為，全球第三大、台灣最大矽晶圓製造商環球晶第2季銷售可能陡降，主因消費電子產品與車用半導體需求不振，拖累對矽晶圓的需求。消費電子產品與車用半導體是6吋和8吋晶圓的大客戶，需求減弱持續衝擊供應鏈，拖慢現有晶圓庫存的消化速度。

晶片 AI 台積電

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