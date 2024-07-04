中國服務業景氣擴張放緩 6月財新PMI降至51.2
6月財新中國服務業採購經理人指數（PMI）為51.2，比5月大幅下降2.8個百分點，降至2023年11月來最低，顯示中國服務業景氣度回落，擴張速度放緩。
從分項指標來看，6月服務業供需仍維持擴張，但速度均有放緩，其中新訂單指數雖仍在擴張區間，但也回落至近四個月來最低。外需放緩幅度小於總體需求，新出口訂單指數較上月近一年來高點微降。
部分受訪企業擔心未來一年經濟環境可能轉弱，對產出造成負面影響，顯示企業預期低迷。
服務業增長放緩可能加重外界對中國經濟前景的擔憂。儘管北京當局加大政策支持力度，但中國房地產市場仍在繼續萎縮。同時，由於企業和消費者信心依然低迷，通貨緊縮壓力也揮之不去。
在就業部分，6月服務業就業指數降至榮枯線（50）以下。企業反映員工自願離職和企業裁員降成本是導致用工重現收縮的主要原因。用工減少導致企業無法消化新增訂單，服務業積壓工作量指數在近五個月來首次超過榮枯線。
成本持續上升，導致服務業企業繼續上調銷售價格，但漲幅放緩，當月服務業銷售價格指數僅略高於臨界點，為近五個月最低。
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