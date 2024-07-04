中國服務業景氣擴張放緩 6月財新PMI降至51.2

6月財新中國服務業採購經理人指數（PMI）為51.2，低於5月2.8個百分點。(路透)

6月財新中國服務業採購經理人指數（PMI）為51.2，比5月大幅下降2.8個百分點，降至2023年11月來最低，顯示中國服務業景氣度回落，擴張速度放緩。

從分項指標來看，6月服務業供需仍維持擴張，但速度均有放緩，其中新訂單指數雖仍在擴張區間，但也回落至近四個月來最低。外需放緩幅度小於總體需求，新出口訂單指數較上月近一年來高點微降。

部分受訪企業擔心未來一年經濟環境可能轉弱，對產出造成負面影響，顯示企業預期低迷。

服務業增長放緩可能加重外界對中國經濟前景的擔憂。儘管北京當局加大政策支持力度，但中國房地產 市場仍在繼續萎縮。同時，由於企業和消費者信心依然低迷，通貨緊縮壓力也揮之不去。

在就業 部分，6月服務業就業指數降至榮枯線（50）以下。企業反映員工自願離職和企業裁員 降成本是導致用工重現收縮的主要原因。用工減少導致企業無法消化新增訂單，服務業積壓工作量指數在近五個月來首次超過榮枯線。

成本持續上升，導致服務業企業繼續上調銷售價格，但漲幅放緩，當月服務業銷售價格指數僅略高於臨界點，為近五個月最低。