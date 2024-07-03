提前出貨壓力+運費升高 中國製造商獲利面臨「聖誕貨運危機」

中國業者正苦於趕上縮短後的製造時程，同時須支付更高的運價，擔心「聖誕貨運危機」會使獲利更加微薄、甚至賠錢。（路透）

紅海航運受阻迫使船商繞道，導致船期延誤，美歐進口商在為年底購物旺季備貨時，為免塞港困境重演，不只提前下單，還要求中國的產品製造商要提前出貨，使中國業者苦於趕上縮短後的製造時程，同時須支付更高的運價，擔心「聖誕貨運危機」會使獲利更加微薄、甚至賠錢。

位於中國南部的聖誕樹製造商金藝聖誕禮品廠，客戶包括沃爾瑪，約80%產品出口到美國和歐洲，由於紅海攻擊延誤船運到貨，金藝聖誕禮品廠表示，客戶要求訂單要比往常提前多達一個月出貨。

其他中國工廠也面臨類似挑戰，苦於滿足縮短後的生產時程，因為美歐客戶都希望產品能先大量出貨，希望及時趕上聖誕購物旺季。

海事顧問業者Drewry貨櫃研究資深經理希尼說，世界各地的進口商都對紅海危機的不確定性和干擾感到緊張，「似乎還會持續下去，還看不到終點」，Drewry在5月進行的調查顯示，約19%美國客戶與26的歐洲客戶都因擔心供應鏈 受擾，提前出貨時程。

柏林貨攬業者Forto全球海運執行副總裁埃森布拉特指出，由於美國計劃對中國產品加徵關稅 ，中國出口商也趕忙在新關稅生效前出貨，引發一些人擔心可能進一步推升海運費率。市場追蹤機構Xeneta的數據顯示，亞洲－北歐航線每只40呎貨櫃平均短期運價在6月底衝上6,855美元，在兩個月內漲逾110%，也比去年同期漲了四倍。

即便船東近幾周已擴增從中國出發的船舶數量、也推出新服務，卻都未完全減輕中國製造商的壓力。禮物盒生產商東莞宏晉實業公司總裁盧斌說，在某些情況下，該公司正支付比去年高出40%的價格，把貨物運到西方，但無法把所有成本都轉嫁給客戶。該公司已開始在周末加班，以滿足一些客戶提前出貨的需求。

香港 中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦指出，許多製造商已遭受更緊迫時限的「傷害」，「中國的加班費可能高出1.5-2倍」，「如果製造商今年還能獲利，就算不可思議了」。