中國百強房企上半年銷售轉好 小摩：是否觸底 Q3數據關鍵

中國房產調研機構中指研究院數據顯示，百強房企6月單月銷售總額年減19.55%、月增26.05%，均較5月有所好轉。（中新社）

中國房產調研機構中指研究院數據顯示，2024年上半年百強房企銷售總額為2.08兆（人民幣，下同，約2900億美元），年減41.6%，降幅較上月繼續收窄3.8個百分點。其中，百強房企6月單月銷售總額年減19.55%、月增26.05%，均較5月有所好轉。

另一家機構克而瑞數據顯示，6月中國房地產 百大企業銷售額較上月成長36.3%、年減16.7%，較上月33.7%的年降幅收窄。受到相關訊息激勵，2日中國地產股強勢拉升。摩根大通 認為，中國房市是否真正觸底，第3季銷售數據非常關鍵。

中指研究院分析指出，中國新房市場短期或仍處於築底階段。展望第3季，在一攬子房地產政策落地以及市場活躍度有所回升的情況下，預計房企銷售將繼續改善。

就上半年業績來看，克而瑞數據指出，上半年百強房企實現銷售操盤金額1.9兆，年減39.5%，降幅收窄較前4.7個百分點。

克而瑞認為，得益於5月以來從中央到地方利多政策不斷，目前仍處於存量需求釋放周期，加之當前供應、成交基本也降至階段性低位，後期延續回穩態勢機率高，但市場與信心修復仍需要時間。

瑞銀分析認為，一線城市近期房地產政策放鬆，推動了新房成交量增長，預期地方政府層面的政策放鬆利多可能會持續九至12周，不過政策成效將取決於地方政府收購存量房的具體實施細節。

匯豐 研報指出， 6月中國房屋銷售量月增率大幅增長，反映5月政策帶來的正面影響。強勁勢頭應有助於緩解市場對政策寬鬆效果的憂慮，預計新房銷售將在下半年復甦。該行相信，中國房價仍然持續恢復，但當前仍可能受壓。

摩根大通則認為，6月百強房企銷售跌幅收窄，很大部分是因為基數效應。但如果與四年平均比較，上月銷售跌幅仍然有輕微改善，相信過去數月政策放寬有所助益。估計基本情景下，百強房企銷售有望在今年第4季轉升。