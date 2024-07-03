中新能源車上半年銷量未達標 降價、多元營銷效果有限

中國車企近日密集發布半年銷量，整體而言，汽車銷量目標達成率不佳，下半年依舊承壓。（中新社）

中國車企近日密集發布半年銷量，據統計，比亞迪和吉利汽車完成全年銷量目標進度超過四成，理想汽車、蔚來汽車完成全年銷量目標三成以上，小鵬汽車進度則不足兩成。上半年儘管車企透過降價、多元營銷等手法刺激銷量，但整體而言，汽車企業銷量目標達成率不佳，下半年依舊承壓。

比亞迪6月新能源車銷量為34.17萬輛，年增35.02%，持續領跑；吉利汽車6月總銷量16.6萬輛，其中，純電動車銷量達3.7萬輛，插電式混動汽車銷量達2.9萬輛。但如果對比銷量目標，傳統品牌優於新勢力。其中，吉利汽車上半年銷量96萬輛，完成全年銷量目標約48%，比亞迪新能源汽車銷量161.3萬輛，完成44.7%。

造車新勢力方面，理想汽車穩居6月新車交付4.7萬輛位居新勢力榜首，如果以此前新下調最低目標銷量56萬輛來看，進度達成33%；蔚來6月共計交付新車2.12萬輛，排名第二，上半年達成目標的38%；小鵬汽車6月交付新車約1.07萬輛，排名第三，上半年進度僅有18.6%；備受關注的新兵小米 SU7在6月交付量則超1萬輛。

小米汽車設定目標為：全年保底交付10萬輛，並衝刺12萬輛的目標。今年4至6月，小米汽車共計交付約2.57萬輛。要達成全年交付目標，小米汽車下半年月均交付需達到1.24萬輛。

中國新能源汽車下半場競爭即將開始，在歷經上半年「卷價格」、「卷技術」與「卷營銷」後，下半年車企將陸續推出許多新款車迎戰。小鵬汽車將於3日舉辦新品牌MONA系列的首款車型MONA MO3首秀；蔚來汽車第二品牌樂道的首款車型L60將於今年9月上市並開啟交付。

此外，隨著特斯拉 全自動輔助駕駛（FSD）進入中國市場時間點愈來愈近，自動駕駛的話題或在中國車市持續發酵。主推智慧化作為優勢的華為 鴻蒙智行也將推出新車，華為和北汽合作的鴻蒙智行首款行政級旗艦轎車享界S9將在8月上旬發布；而與江淮汽車攜手打造的豪華智能新能源汽車也將推出。

中國乘聯會此前發布數據顯示，6月中國新能源乘用車零售規模預計可達86萬輛，較5月增長6.9%，年增32.7%，滲透率預計將提升至49.1%。