比亞迪銷售上揚 破34萬輛年增35%

中國多家車企1日陸續發布交付量，其中比亞迪6月新能源車銷量為34.17萬輛，年增35.02%，持續領跑業界。造車新勢力方面，理想汽車穩居6月新車交付榜首位，累計今年上半年以82.23萬輛交付量居造車新勢力品牌總交付量首位。

蔚來共計交付新車2.12萬輛，排名第二；小鵬汽車共交付新車約1.07萬輛，排名第三。

比亞迪數據顯示，純電動汽車銷量為14.52萬輛，插電式混合動力汽車銷量為19.5萬輛。2024上半年累計銷量達161.3萬輛，年增28.46%。

蔚來6月共計交付新車2.12萬輛，年增98%，創歷史新高。分析認為，產品力被認可、換電聯盟帶來的擴圈效應、BaaS政策帶來助力，以及蔚來董事長李斌直播等因素，是蔚來交付量創新高的重要原因。

吉利汽車6月總銷量16.6萬輛，年增24%；長城汽車6月總銷量9.8萬台，年減6.55%；上汽集團6月銷售新能源汽車超過9.3萬輛；廣汽埃安6月全球銷量3.5萬輛。

而與華為 相關車企，華為鴻蒙智行6月交付4.6萬輛汽車，創歷史新高，其中問界M9汽車交付1.7萬輛，號稱50萬元人民幣（約6.9萬美元）以上車型銷量第一；問界新M7 1.8萬輛；問界新M5交付7046輛；智界S7汽車交付2995輛。