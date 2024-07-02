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中國人行罕見放話 將做空債市

記者黃雅慧／綜合報導

投資者對中國市場信心依舊不足，導致中國國債長端利率持續偏低，人行1日午間罕見發布消息稱，在對當前市場形勢審慎觀察、評估基礎上，決定於近期面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作。

人行作法類似「融券做空」，中信證券首席經濟學家明明表示，此舉意味著可能人行近期就會在公開市場開展國債賣出操作。在10年國債收益率降至歷史低點之際，賣出國債有利於穩定長債利率，防範利率風險。

該消息一出，引起市場劇烈波動，多個期限的國債期貨直線下跌，並影響昨天早盤處於低迷的A股在午後反轉上漲，外界預期資金會從債市轉移到股市。

國債期貨昨天全線收跌，30年期主力合約跌1.06%，10年期主力合約跌0.37%，5年期主力合約跌0.24%，2年期主力合約跌0.08%；而上證綜指1日收盤則漲0.92%。

債券市場收益率快速上行，10年期國債活躍券240004的收益率上行2.45個基點，30年國債230023收益率上行5.15基點至2.4750%。

而借入國債有一定成本且到期需要歸還，因此，對於國債借入方來說，只有國債價格下跌（對應到期收益率上行），借入方才會產生利潤。因此，市場通常認為，債券借入方本質上是債券看空方。

對於人行的操作，東方金誠首席宏觀分析師王青、研發部總監馮琳表示，人行向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入後，可以將這些國債在二級市場上出售，進而壓低相關國債市場價格，推升相關國債收益率。這是本次公告發布後，債券收益率大幅度上升的原因。

財聯社報導，資深金融監管政策專家周毅欽分析，人行此舉主要是引導市場預期，如果傳達效果已一定程度影響市場供需結構調整，不一定會在短期內馬上落地執行二級市場國債買賣。

一段時間以來，投資者對資本市場信心低迷，加上資產荒，導致風險低、穩定收益的國債市場熱度高張。人行自4月以來已多次針對長期國債收益率過低問題提出示警，並明確指出2.5%至3%才是長期國債收益率的合理區間。人行行長潘功勝於6月19日的陸家嘴論壇上更是直接說，中央銀行需密切關注金融市場狀況，必要時將採取措施校正和阻斷風險累積，尤其是針對非銀主體持有中長期債券的期限錯配和利率風險問題。

國債 債券 利率

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