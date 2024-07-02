華為智駕系統搶市 降價6000元人民幣

華為 宣布，自動駕駛軟體乾崑智駕（HUAWEI ADS）高階功能包推出限時優惠降價6000元人民幣（約825.33美元），從3.6萬元降為3萬元人民幣，降幅達16%，優惠期自7月1日至12月31日。外界認為這或為華為準備迎戰特斯拉 的全自動駕駛（FSD）進入中國市場的前哨戰。

這也是華為在4月底發布乾崑ADS 3.0系統後首次降價活動。近期包括阿維塔、嵐圖、傳祺在內的多個汽車品牌宣布將搭載華為的新版ADS 3.0系統。

據了解，ADS 3.0以其全新架構和搭載的全向防碰撞系統CAS 3.0而備受矚目，且該系統支持車位到車位，泊車代駕全場景商用。

儘管此次降價幅度顯著，但與去年底鴻蒙智行的優惠活動相比，優惠幅度有所收窄。鴻蒙智行去年底宣布，HUAWEI ADS 2.0智駕高階包推出限時優惠，一次性購買限時優惠價為2.6萬元人民幣，優惠期自1月1日至2024年3月31日，相當於在原價的基礎上便宜1萬元人民幣。

華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志此前表示，華為在智慧駕駛方面的合作夥伴除「四界」之外，還有東風、長安、廣汽等車企。明年搭載乾崑智駕的合作車型會達30款以上，預計裝車量達200萬輛級，在中國市場將與特斯拉處在同一量級。

特斯拉據報將在2024人工智慧 大會上展出最新FSD技術，一段時間以來，業內認為特斯拉FSD系統進入大陸市場時間近了。上海臨港新片區此前傳出正推動特斯拉FSD的落地試點。同濟大學汽車學院教授、汽車安全技術研究所所長朱西產認為，特斯拉FSD在解決數據安全問題後，入華已是萬事俱備。

面對特斯拉FSD的強大競爭，華為常務董事余承東6月初在鴻蒙智行直播間中提及，即使不帶激光雷達的華為智駕版本也優於特斯拉FSD，而帶激光雷達的性能更佳。他表示歡迎競爭，認為競爭之後才能看出誰做得更好。

按新資訊統計，鴻蒙智行6月交付量已突破4萬輛，刷新歷史記錄。此前，鴻蒙智行5月與4月交付量分別為3.05萬輛與2.96萬輛，今年前五個月累計交付量達14.8輛。