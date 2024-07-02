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亞馬遜大擴張 台鏈大進補

編譯易起宇、記者林薏茹／綜合報導
亞馬遜啟動資料中心大投資 ●經濟日報
亞馬遜啟動資料中心大投資 ●經濟日報

亞馬遜（Amazon）計畫未來十年斥資逾千億美元打造資料中心，宣示正式啟動資料中心「大擴張時代」。隨著全球雲端服務（CSP）龍頭亞馬遜AWS展開積極的擴建行動，將催生龐大的AI伺服器拉貨商機，AWS伺服器代工廠廣達、緯穎、英業達出貨引擎蓄勢待發，將迎來可觀的營運成長動能。 

此外，亞馬遜大舉建置資料中心，將催生對高速傳輸的需求成長，未來AI資料中心對光模組的需求水漲船高，光通訊台廠華星光、光聖、眾達-KY等，營運同步雨露均霑。

道瓊社報導，亞馬遜的雲端事業部門AWS多年來不斷增設資料中心，但AWS主管表示，為滿足AI熱潮所帶來的需求，相關投資仍持續激增中。

亞馬遜多年來積極投資零售與物流事業，但未來的成長可能取決於在AI發展上的投入力道。AWS財務長菲爾登（John Felton）指出，亞馬遜現在在AI上的投資，感覺就像過去幾年建設龐大的物流網路一樣。

目前亞馬遜在雲端運算和AI基礎設施上的投資額，已超越電商倉儲。亞馬遜去年控制物流運輸支出，導致整體資本支出下滑，但用於AWS基礎建設的支出占比卻大增，顯示投資先進雲端設備對成長的重要性，已高於發展零售倉儲網路。

隨著亞馬遜衝刺AI商機，進入新的資料中心擴張時代，伺服器供應鏈將同步搶食大商機。廣達掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，英業達則已透過美系CSP廠重要系統整合商ZT，打入AWS供應鏈。

緯穎去年亞馬遜占比擴大，拉升至超過一成，成為繼微軟、Meta後的第三大客戶。今年AWS特殊應用IC（ASIC）伺服器專案將逐步發酵，帶動緯穎第4季AI伺服器相關占比可望衝破五成。

亞馬遜雲端事業多年來一直是該公司的獲利引擎，看好AI有望持續推升雲端運算需求，預估未來幾年AI將為公司帶來數百億美元的收入。

市場研究公司Dell'Oro Group數據顯示，亞馬遜去年用於建設資料中心的資本支出，占整體資本支出53%，創十年新高。亞馬遜預期，今年AWS基礎設施支出仍將維持高檔水準，近幾個月並已陸續宣布多項投資。

亞馬遜 AI 雲端

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