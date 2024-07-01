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中國製造業景氣連2個月萎縮 分析師：需求收縮問題嚴重

記者謝守真／綜合報導
中國國家統計局6月30日公布最新數據顯示，中國6月製造業採購經理指數（PMI）為49.5，與上月持平，持續維持在緊縮區間。（中通社）
中國國家統計局6月30日公布最新數據顯示，中國6月製造業採購經理指數（PMI）為49.5，與上月持平，持續維持在緊縮區間。（中通社）

中國國家統計局6月30日發布6月製造業採購經理人指數（PMI）為49.5，與5月一樣是49.5，已連續兩個月低於50榮枯線，顯示中國製造業景氣不佳；同日公布的6月非製造業（服務業）PMI為50.5，比5月下滑0.6，顯示服務業擴張也放緩。

中國中國物流與採購聯合會特約分析師張立群認為，中國6月製造業PMI指數與5月相同，但仍低於50榮枯線，顯示經濟仍處蓄積回升力量的階段，面對的下行壓力仍然較大，今年以來，中國多項穩成長、促回升的政策靠前發力，其成效不斷顯現，逐步增強經濟回升力量；同時要特別注意需求收縮問題仍然突出。

張立群說，6月製造業PMI指數中的新訂單指數在榮枯線下又回落0.1，反映市場需求不足的企業占比進一步提高到62.37%。而受需求收縮影響，PMI中的生產採購等指數皆呈現回落態勢，顯示需求收縮所造成的經濟下行壓力仍較大。

張立群分析，目前中國正處於推動經濟全面回升、逆水行舟的關鍵階段，必須充分認識市場引導的需求收縮及其自我加速機制的嚴重性，必須顯著加大宏觀經濟政策逆周期調節力度，顯著加大政府投資對企業訂單的拉動作用，帶動企業生產投資不斷活躍和就業情勢的轉變，並加速使需求收縮轉向需求擴大。

中國物流資訊中心專家文韜說，從分項指數變化來看，生產端穩中有增，新動能加快增長，微觀主體活力有所改善，原料成本壓力短期回落，經濟運行整體穩定。但市場需求不足問題需進一步重視。

6月服務業PMI降至50.5，較5月下降0.6，遜於市場預期的51，不過，該指數仍高於50榮枯線，顯示中國服務業繼續保持擴張。

中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，6月服務業PMI下降，但仍在50%以上，代表著服務業經營活動保持擴張，但增速較5月放緩，是由於「五一」假期需求集中釋放後，接觸型消費相關服務業活動在高基數影響下才較5月回落。

蔡進指出，從預期來看，暑期消費相關服務業需求預計在未來兩個月集中釋放，或成為支撐中國服務業保持平穩運作的主要拉動力量。

中國官方製造業PMI 資料來源：中國國家統計局
中國官方製造業PMI 資料來源：中國國家統計局

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