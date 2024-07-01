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蘋果i16升級AI晶片 台灣供應鏈充電

記者吳凱中／綜合報導
i16升級AI晶片，台鏈充電。（路透）
i16升級AI晶片，台鏈充電。（路透）

蘋果衝刺AIiPhone 16系列新機算力可能超乎業界想像。市場傳出，蘋果正為今年將推出的iPhone 16系列機型開發A18晶片，算力甚至可能高於目前蘋果旗下運算AI最強的M4晶片，這意味著iPhone 16系列機型將更能在終端運行AI模型，適應各類型的AI任務。

相關應用主要以高階手機為主，法人看好，iPhone供應鏈台積電、鴻海、大立光等有望受惠。

市場傳出，蘋果為iPhone 16系列開發的A18晶片神經網路引擎效能強大，神經網路引擎對處理生成式AI功能具有關鍵地位，蘋果為跟上AI趨勢，今年全球開發者大會（WWDC）上攜手OpenAI推出「Apple Intelligence」的自家AI應用，為高階iPhone 15 Pro和Pro Max等後續機型設計，連硬體必備的算力上都超乎預期。

蘋果今年5月亮相的最新iPad Pro機型中首次搭載M4晶片，M4的CPU速度相比前代M2，可提升最高達50%。蘋果M4晶片以台積電第2代3奈米技術打造而成，擁有蘋果歷來最快的神經網路引擎，可支援最快達每秒38兆次運算。

若A18晶片配備更強的神經網路引擎，代表其運算速度將高於M4晶片，iPhone 16系列機型可以在本地端更好的運行AI模型。

蘋果展現AI實力後，市場普遍看好蘋果AI激發用戶升級意願。法人預計，蘋果最快9月發表iPhone 16系列新機，將有利台積電、鴻海、和碩、大立光、玉晶光等台廠供應鏈後市表現。

台積電為iPhone 16新機處理器獨家供應商，相關訂單將成為3奈米家族的最大出海口，蘋果積極將自家M系列處理器導入自身AI伺服器架構，也有望持續帶動先進製程用量與需求。

鴻海集團歷來為iPhone組裝最大供應商，近年更主攻高階機款，隨著蘋果大力將AI功能導入新機，市場看好將催動新一波換機潮，帶動鴻海下半年消費智能產品表現更加顯著。

大立光董事長林恩平日前指出，今年整體產業景氣沒有比去年好，下半年新機機種數也沒有特別多，依客戶訂單看來都樂觀，7月拉貨有望比6月好，產業高峰一般多落於9月到11月，仍要看最後實際出貨而定。

針對iPhone業務，和碩共同執行長鄧國彥先前指出，從各產品線來看，下半年必然比上半年好。

iPhone 16新機攻AI 經濟日報
iPhone 16新機攻AI 經濟日報

AI iPhone 晶片

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