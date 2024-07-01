小米躍升中國TWS耳機銷售王 蘋果掉第3

研調機構Canalys最新報告顯示，今年第1季，小米、華為分列中國TWS市場銷售量冠亞軍。（取材自微博）

真無線藍芽耳機（TWS）早已不是蘋果一家獨大，行業競爭者不斷增加，「性價比」成為多數消費者選擇產品的準繩。研調機構Canalys最新報告顯示，2024年第1季，小米 、華為 分列中國TWS市場銷售量冠亞軍，蘋果位居第三。

財聯社報導，生產音頻晶片 的A股上市公司中科藍訊人士表示，現在人民幣幾十塊錢的跟幾百塊的耳機，其實性能差不多，所以現在消費者都比較喜歡買稍微便宜一點的耳機。

具體來看，今年第1季中國TWS耳機市場中，排名第一的小米出貨量300萬組，年增76.2%，帶主動降噪（ANC）功能產品占比29%。排名第二的華為出貨量260萬組，年增55.5%，帶ANC主動降噪功能產品占比43%。

位居第三的蘋果出貨量200萬組，年增3.1%，帶ANC主動降噪功能產品占比75%。第四名的漫步者出貨量170萬台，年增12.0%，帶ANC主動降噪功能產品占比26%。

該機構認為，小米最新推出開放式耳機，並借助快速推出新產品節奏及與小米智慧手機的買贈活動，顯著提升了TWS耳機的出貨量，目前已連續四個季度保持雙位數增長。

華為的入門級TWS耳機FreeBuds SE2，推動出貨量的增長，已實現連續四個季度的快速增長。

八年前，蘋果的AirPods橫空出世，憑藉「真無線」受到市場歡迎，儘管售價超過人民幣千元，依然在過去幾年取得每年數千萬組的銷量，成為蘋果近年來最叫好又叫座的產品。八年過去，TWS耳機市場發展已進入瓶頸期。潮電智庫預計，2024年全球TWS耳機全球出貨量增速將降至5%以下。