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中前5個月地方債達2.8兆人民幣 近半用來還舊債

財經新聞組／綜合報導
今年前5個月，中國地方政府發行新債的總規模達到2.8兆人民幣，其中1.37兆人民幣用來償還舊債。（路透）
今年前5個月，中國地方政府發行新債的總規模達到2.8兆人民幣，其中1.37兆人民幣用來償還舊債。（路透）

在財政壓力加劇的情形下，今年前5個月，中國地方政府發行新債的總規模達到2.8兆（人民幣，下同，約3900億美元），其中1.37兆用來償還舊債，約占總發債規模的一半。

中央社引述第一財經報導，依中國財政部的公開發債數據，今年前5個月，中國地方政府發行債券總計約2.8兆，其中5月發債規模達9036億，發債速度明顯增加。

報導指出，發債速度加快顯示在財政收支矛盾凸顯當下，穩投資、穩經濟、防風險等方面都面臨了壓力。

根據公開資料顯示，在已發行的2.8兆中，約1.37兆是藉由發行再融資債券籌集，而再融資債券的特徵是「借新還舊」，即舉債資金用於償還到期債務本金或存量債務。今年前5個月，中國地方政府債券到期償還本金為1兆1748億，地方政府債券支付利息為5227億。

扣除掉償還舊債的資金後，另一半舉債資金則投入重大公益性事業專案，其中新增專項債券約1.16兆。分析指出，專項債已經成為地方穩投資、補短板、穩經濟的重要政策工具。

報導進一步引述資料比較不同省份今年前5個月發行新債的情形，廣東發債規模達3277億，位居各省之首；山東以2611億發債規模位居第二。

浙江、江蘇、四川、天津、河北、安徽、湖北、江西、河南發債規模均超1000億，其他省份發債規模不足千億，其中青海省尚未發債。

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