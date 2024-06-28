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標普：中國信評展望A+ 維持穩定 宏觀政策落地見效

記者葉文義／綜合報導
國際信評機構標普27日確認中國的長期本外幣主權信用評級為「A+」、長期評級展望為「穩定」。(取材自新華網)
國際信評機構標普27日確認中國的長期本外幣主權信用評級為「A+」、長期評級展望為「穩定」。(取材自新華網)

國際信評機構標普27日發布報告，維持中國主權信用評級「A+」、展望「穩定」不變。中國財政部表示，正如標普所言，雖然中國經濟面臨一些問題和挑戰，但隨著宏觀政策落地見效，未來仍將保持穩定增長。

據外電報導，標普指出，中國經濟正從2022年新冠疫情封鎖中反彈，但全球需求疲弱及房地產行業過剩削弱其復甦力度；而維持長期評級展望穩定，則反映標普認為中國經濟復甦速度雖較慢，但仍將會持續。

中國財政部表示，在前期穆迪、惠譽下調中國主權信用評級展望的情況下，標普作出維持穩定的決定，是對中國宏觀經濟增長韌性和發展前景認可，也體現標普評級團隊的獨立性和專業性。

實際上，國際三大信評機構中，惠譽在今年4月將中國主權信用評級展望由「穩定」下調為「負面」。惠譽當時表示，展望評級的調整反映了中國公共財政前景面臨風險增加，因在從依賴房地產增長向政府認為更可持續的增長模式轉型中，中國經濟前景須應對愈來愈多的不確定性。

穆迪亦在去年12月發布報告，雖維持中國主權信用評級為「A1」，但評級展望亦從「穩定」降至「負面」。穆迪當時亦對中國中央政府向地區和地方政府以及國有企業提供財政支持的潛在風險表示擔憂。

中國財政部表示，中國具有市場規模大、內生活力強、發展基礎厚實、新動能加快發展、各種要素資源保障良好等多重優勢，加上中國政府不斷優化宏觀調控政策，強化逆周期和跨周期調節，將進一步增強內生發展動力，鞏固和增強經濟回升向好態勢。

中國財政部表示，近期，世界銀行、國際貨幣基金（IMF）相繼上調了中國經濟增速預期，很好地印證了上述觀點。

財政部 惠譽 房地產

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