時隔近1年 華為增資至56.1億美元

華為增資至人民幣408億元。（路透資料照片）

華為 技術有限公司發生工商變更，註冊資本由人民幣407.41億元（約56億美元）增至408.41億元（約56.1億美元），股本增加人民幣1億元（約1375萬美元），但華為並未說明增資用途。

華為近年來每隔半年或一年就增資，每次增資金額都在人民幣1億元左右，最近一次增資是2023年7月， 註冊資本由人民幣405.41億元（約55.7億美元）增至406.41億元（約55.9億美元）。另外，2022年12月底，華為註冊資本由人民幣404.4億元（約55.6億美元）增至405.4億元（約55.7億美元）。

值得注意的是，自2019年12月底以來， 華為每隔一段時間就會有註冊資本增加的變動，不過每次都不大。而2019年也是華為被美國封殺的第一年，兩者是否有相關尚無法得知。

華為技術有限公司成立於1987年9月，法定代表人為趙明路，經營範圍含資訊系統設計、集成、運行維護，積體電路設計、研發，大數據產品、物聯網及通信相關領域產品的研發、生產、銷售等。股東資訊顯示，該公司由華為投資 控股有限公司全資持股。

至於華為投資控股有限公司在2023年8月也出現增資，註冊資本由人民幣446.92億元（約61.4億美元）增至513.96億元（約70.7億美元），該公司成立於2003年3月，法定代表人為趙明路，經營範圍含從事高科技產品的研究、開發、銷售、服務，從事對外投資業務，IT服務業務等，由華為投資控股有限公司工會委員會與華為創辦人任正非 共同持股。