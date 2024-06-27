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百度、阿里紛紛推出優惠方案 爭搶大模型商機

記者陳昱翔、林薏茹／綜合報導

OpenAI傳計畫7月終止中國應用程式介面（API）服務，百度、阿里急搶客，分別推出大模型替代優惠方案，法人看好，中系API服務用戶大舉轉移陣地，將推升百度、阿里等雲端服務需求，催動AI伺服器建置力道，伺服器代工廠英業達及機殼龍頭廠勤誠，可望率先受惠。

英業達客戶涵蓋北美四大雲端服務供應商（CSP），及中國百度、阿里巴巴、騰訊、字節跳動等中系CSP廠，客戶多元分散，等同一舉坐享中國及其他海外市場生成式AI商機。

英業達與百度合作關係密切，在客製化伺服器代工上合作長達13年，為百度「All in AI」戰略的重要伺服器代工夥伴，英業達除助力百度AI戰略落地，雙方更共同研發AI運算平台。

法人指出，英業達今年輝達GPU伺服器主要出貨動能來自H100及H200系列產品，第2季起中國機櫃型產品將陸續出貨，帶動營收逐季升溫。

對於OpenAI傳計畫終止中國API服務，勤誠發言系統26日指出，不對單一客戶進行評論。勤誠先前法說曾指出，目前看到下半年 AI 相關專案訂單穩健，且隨著新產品陸續進到量產階段，全年展望樂觀正向，預期營收與獲利雙成長。

據悉，勤誠在手專案多，無論在中國或台灣，產能利用率表現都不錯。為因應強勁的需求與訂單，勤誠持續調配各區域產能，包括嘉義廠區的產能利用率已明顯提升，將持續提高稼動率。

勤誠為全球伺服器機殼龍頭廠，去年市占率11%至12%，生產基地在台灣嘉義、五股，大陸東莞、昆山。

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