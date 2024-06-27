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榮耀搶推 手機業界首個AI反詐技術

記者謝守真／綜合報導
中國手機大廠榮耀發表手機業界首個端側人工智慧（AI）反詐檢測技術。（新華社）
中國手機大廠榮耀發表手機業界首個端側人工智慧（AI）反詐檢測技術。（新華社）

中國手機大廠榮耀26日發表手機業界首個端側人工智慧AI）反詐檢測技術。

榮耀執行長趙明指出，當一個年輕人的臉透過深度偽造（Deepfake）實時被換臉成一個老人，該技術可自主識別用戶視訊通話中的畫面要素，若檢測到視訊存在AI換臉，將立即向用戶發出反詐風險提醒。

科創板日報報導，榮耀首次向外界展示兩大端側AI創新：AI離焦護眼技術和AI換臉偵測技術。其中，AI離焦護眼技術是將端側AI與螢幕結合，幫助使用者舒緩視力，AI換臉偵測則可以自動辨識使用者使用手機場景中的合成人臉，並彈出反詐提醒。

趙明進一步表示，過去一年，全球深度偽造類型AI詐欺案暴增30倍，對於一般消費者來說很難辨識，其實大部分AI換臉詐騙是可以被識別的，可以通過算力來對於視頻、圖片來判斷它是否經過AI處理。

第一財經引述人工智慧與臉部辨識服務商Onfido研究顯示，攻擊者越多地轉向使用深度偽造訊息實施「注入攻擊」，攻擊者會繞過物理攝像頭，使用諸如虛擬攝像頭等工具將影像直接輸入系統的資料流。

另外，趙明稱，過去三年，榮耀一直重點投入AI，起初是打基礎，而現在逐漸呈現出來。榮耀與蘋果競爭走出獨特的差異化路線，在端側AI榮耀要整體領先蘋果，同時，看到蘋果的快速反應能力和糾錯能力，「我們非常尊敬蘋果，榮耀也要拿出自己的能力」。

AI 檢測 人工智慧

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