巴菲特又賣比亞迪 累計套現45億持股率降至5.99%

「股神」巴菲特。(美聯社)

「股神」巴菲特 旗下波克夏 公司，再次減持大陸電動車大廠比亞迪，持股比率降至5.99%，累計套現港幣348.84億元（約45億美元）。

中國基金報報導，港交所揭露的最新數據顯示，巴菲特掌控的波克夏，在6月 19 日減持比亞迪H股201.75萬股，減持均價為港幣234.57元，合計套現港幣4.73億元。

這是港交所第15次揭露波克夏減持比亞迪 H 股。目前波克夏累計減持比亞迪H股數量達1.59億股，持股比率降至5.99%。以減持均價港幣219.19元計算，若不考慮分紅等因素，波克夏累計套現港幣348.84 億元。

證券時報援引業內分析人士的話稱，巴菲特或有減持比亞迪至清倉的打算，一旦持股比例降至5%，巴菲特減持速度會加快，因為持股5%以下股東的減持不需要進行披露。

巴菲特旗下波克夏，於2008年9月29日，斥資港幣18億元以每股港幣8元的價格，在港股認購比亞迪2.25億股股票。

波克夏於2022年8月24日，首次減持比亞迪 H 股，之後多次減持，但在 2023年10 月25日減持後，就停下減持腳步。時隔8個月後，波克夏重新邁出減持步伐，並開始加快減持節奏。港交所的數據顯示，2024年6月11日、6月19日，波克夏分別減持比亞迪 H 股134.75萬股、201.75萬股。

值得注意的是，就在6月初披露減持後的第二天，6月12日，歐盟宣布，計畫從今年7月開始，擬在目前10%的關稅 基礎上，對從大陸進口的純電動汽車加徵17.4%至38.1%不等的臨時反補貼稅。對三家抽樣大陸汽車生產商徵收的關稅分別為：比亞迪17.4%、吉利20%、上汽集團38.1%。

在今年5月的波克夏年度股東大會上，巴菲特還曾提及比亞迪稱，比亞迪和Costco是他和蒙格共事的這些年裡，蒙格最為堅決地主張購買的兩檔股票。