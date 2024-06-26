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中國房產消費占比可能降到12% 今年前5月地方賣地收入年減14%

記者林茂仁／綜合報導
中國現在房地產市場不斷下行，房產消費占GDP比重可能退到12%，接近其他西方國家。（中新社資料照片）
中國現在房地產市場不斷下行，房產消費占GDP比重可能退到12%，接近其他西方國家。（中新社資料照片）

中國國際經濟交流中心副理事長、世界經濟論壇（達沃斯論壇）理事會成員朱民表示，中國房產消費占GDP比重是全球最高的，大概為GDP的16%，現在房地產市場不斷下行，可能退到12%，接近其他西方國家，這是一個非常好的消息。

朱民25日參加夏季達沃斯論壇指出，中國居民在房產領域的消費會更少，如果政府能夠提供廉價長租公寓等政策，年輕夫婦們就不需要再去買房了，如果他們能租到（廉價長租公寓），成本就會低很多，就能夠釋放4%～5%的GDP用於消費，這是非常重要的。

從消費格局來看，朱民進一步提到隨著生育率下降，20歲到60歲群體將成為未來中國社會的消費主力。目前，在中國，從嬰兒到大學階段，是每個人消費最多的年齡段。一旦進入工作階段，個人消費就會減少。這背後可能是因為「考慮買房、結婚，開始存款」，也可能是因為「太忙沒時間去消費」，但還有可能是因為缺少很好的供給側產品。

從政策制定的角度而言，朱民指必須看到結構性的變化，要提振前述年齡組人群消費，未來還需為該部分群體提供更多供需匹配的消費品。他表示，中國社保已大幅改善，涵蓋程度比較低，現在給很多人提供社保，這非常重要。

朱民還建議，隨著人口逐步老齡化，政府應該拿出超過1%的GDP預算投入教育、醫療等領域，並且投入社會和社保方面，而不是在投資方面。

另據中央社報導，受到房地產監管等政策影響，加上恒大、碧桂園等大型房企面臨龐大的債務壓力，令經濟情勢雪上加霜，使得中國房地產開發商買地更加謹慎，連帶令地方政府仰賴的「土地出讓收入」持續下降，雖然中央政府陸續發布政策並鬆綁監管措施，但房市回暖步伐緩慢。

據第一財經報導，近期中國財政部公布今年前5個月的「地方政府土地出讓」數據，據中國財政部資料顯示，今年前5個月的土地出讓收入總計人民幣1.28兆元（下同，約1762億美元），年減14%，。

由於政策、經濟、產業環境不盡相同，因此每個省面臨的情形、跌幅也各不相同。今年前5個月，雲南省的國有土地使用權出讓收入為114.9億元，年減22.5%；吉林省今年前5個月的土地出讓收入為62.9億元，年減幅高達36.5%；海南省今年前5個月的土地出讓收入約91.1億元，年減12.4%。

房地產 財政部 預算

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