台灣房市熱 房貸餘額5月大增38億美元 總額達3222億美元

新青安推波助瀾、抗通膨預期心理，加上台股創高帶動財富效果，推升台灣市火熱（記者陳正興／攝影）

台灣新青安政策推波助瀾、民眾抗通膨預期心理，加上台股 創高帶動財富效果，推升房市火熱，央行 25日公布5月購置住宅貸款 餘額達新台幣10兆4336億元（下同，約3222億美元），月增1242億元（約38.3億美元），同攀史上單月新高。

央行官員表示，六都買賣移轉棟數仍高，房市交易量往上走，推升餘額持續創新高。

央行統計，至今年5月國內購置住宅貸款餘額10兆4336億元，續為歷史新高，央行官員認為，只要房市交易量向上，購置住宅貸款餘額很容易走高，年增率9.79％，連兩個月逾9％，為2021年8月來最大增速。

央行表示，這的確反映國內景氣佳、首季經濟成長率破6％、台股頻創新高帶動的財富效果，與新青安政策帶動的自住買盤。

根據央行統計，購置住宅貸款年增率自去年6月以來一路走高。

根據統計，今年5月六都買賣移轉棟數年增25.8％，六都中，高雄因迎來台積電設廠達47.3％最高，台南45.6％居次，台中21.3％第三，後續新北19.8％、台北18.8％、桃園14.8％。

另外，金管會昨公布5月底本國銀行房貸餘額，也攀升到10兆3810億元，單月跳增1236億元，是史上單月最大量，年增9.81%也是近三年最大。

不過，央行公布的建築融資與購屋貸款呈現兩樣情。有「建商推案信心風向球」之稱的建築貸款餘額，5月緩增至3兆2804億元，月增僅32.1億元，今年來月增金額最少，年增率收斂至2.9％，較上月3.3％減少，探2017年6月以來新低。

央行官員指出，建商心態相對保守，主要原因為，一、通膨高，成本攀高，鋼筋、水泥漲價，缺工又推升人力成本；二、目前建商看到房市買賣移轉棟數高，認為主要受到三大因子影響：台灣景氣不錯、出口回穩、台股續創高帶動財富效果，但這三大因子是否能再延續三年，很有疑慮。

央行官員解釋，如果建商今年開始蓋房，通常三年後完工，屆時面臨成屋出售，但建商對景氣榮景是否能延續到三年後沒有把握，也沒有信心台股到三年後還可以持續創高。

此外，官員表示，推動房市熱度的新青安房貸去年8月上路，僅實施三年，現在剩下約兩年時間，建商也沒有把握屆時沒有新青安，是否還能順利銷售。