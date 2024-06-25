蘋果祕密計畫 赴台設資料中心

業界傳出，蘋果將赴台設立資料中心，並開始與協力廠洽談相關計畫，成為繼Google、亞馬遜AWS、微軟、輝達 （NVIDIA）之後，又一重量級國際大廠落地台灣建置資料中心，引爆新一波AI 伺服器拉貨動能與綠電搶購潮。

業界看好，鴻海 長期與蘋果合作，又是全球最大AI伺服器代工廠，一旦蘋果資料中心落地台灣，鴻海以「最佳盟友兼地主」的身分，受惠最大，廣達、緯創、英業達等台廠也可望有糖吃。

另一方面，近期輝達因應資料中心綠電需求，主動找上雲豹能源、泓德能源等台灣綠電承銷商談買綠電，甚至傳出「掃貨綠電」，隨著蘋果加入在台建立資料中心行列，也將引爆更大的綠電需求，單一廠商AI伺服器與綠電採購、加上周邊硬體建置帶動的經濟效益上看千億元台幣。

對於蘋果來台設資料中心的傳聞，台灣數發部24日僅表示「無法證實」。

台灣數發部先前曾說，長期以來，台灣行政院各部會對於國際大廠赴台落地皆積極提供協助，皆會在既有基礎上積極協助業者排除投資障礙。鴻海、廣達、緯創、英業達等AI伺服器代工廠也不對訂單動態置評；至截稿前，無法取得蘋果公司回應。

談到AI市場動態，鴻海旗下工業富聯（FII）董事長鄭弘孟24日在股東會上高喊：「肯定無需擔憂」，強調AI正在蓬勃發展，一方面AI技術已經被廣泛應用在自動駕駛、醫療、智慧城市、碳排放等領域，甚至已有國家開始探索主權AI，加上2024年北美主要雲端服務供應商資本支出將從2023年的1400億美元，增長到2000億美元，預計這一趨勢未來還會持續增長。