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中國A股疲弱 再陷3000點保衛戰

記者黃雅慧／綜合報導
A股三大指數24日集體下跌，均跌逾1%。當日將近5000檔股票飄綠。（新華社資料照片）
A股三大指數24日集體下跌，均跌逾1%。當日將近5000檔股票飄綠。（新華社資料照片）

中國A股三大指數24日集體下跌，跌幅均逾1%，具指標性的上證指數收2963.10點，跌1.17%，已連跌四個交易日，再度陷入3000點保衛戰；外資投行高盛表示，A股在歷經盤整後有望再次反彈，市場期待下個月在北京舉行的三中全會，預計為市場注入更多支持措施。

深證成指24日收8924.17點，跌1.55%；創業板指收報1731.51點，跌1.39%。滬深兩市成交金額6956億元（人民幣，下同，約957.6億美元），較上一交易日增加760億元，兩市股票呈現跌多漲少的態勢，327檔股票上漲，4992檔股票下跌。整體呈現跌多漲少格局。

值得注意的是，中國國家隊24日似乎有進場護盤買進ETF的跡象，24日午後，多檔滬深300ETF、上證50ETF明顯放量，其中此前國家常常買進的華泰柏瑞滬深300ETF全日成交逾73億元，高於上周五的69億元；嘉實滬深300ETF、易方達滬深300ETF分別成交25.9億元、22.59億元，均顯著高於上周單日成交額。

幾檔指數型ETF包括華泰柏瑞、嘉實、易方達、華夏等四支滬深300ETF在上周五單日總成交金額高達149.5億元（約20.6億美元），這代表國家隊在近日A股低迷下繼續買進。

對於A股下跌主因，國盛證券分析，近期資本市場多項新規密集發布，包括促進創業投資高品質發展以及深化科創板改革的八條措施，政策層面在提振信心，但市場整體反應不明顯或因部分預期落空（降準降息）帶來的短期衝擊相對較大。

中信證券分析，當前市場仍處於政策、價格和外部三大信號觀察期，政策信號出現擾動，價格信號未明確，外部信號仍待觀察。預計第三季上述信號將逐步明確。

中信建投認為，滬指3000點附近，市場縮量調整，疊加未來一周海內外不確定性較多，市場不排除延續震盪行情。但隨著6月收官，財報季到來，市場活躍度有望回升。

融智投資認為，本周進入上半年的收官，築底的階段有望完成，7月行情是可以期待的。光大證券分析，市場經過前期調整，當前部分指標顯示市場具有一定底部特徵，或反映當前A股市場具有較高的性價比和安全邊際。之後隨著政策積極發力，市場預期或將逐步改善，預計A股市場將逐步擺脫弱勢。

今年中國官方救市大事紀 資料來源：新聞整理
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